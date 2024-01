Sam Darnold forte na derrota final da temporada regular para Rams – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – Duas equipes dos playoffs da NFC se reuniram no último domingo da temporada regular de 2023 no Levi's Stadium em um jogo que teve uma certa sensação de pré-temporada, e os 49ers viram sua seqüência de 12 vitórias consecutivas contra adversários da NFC West chegar a um final que terminou com uma derrota por 21-20 contra o Los Angeles Rams.

Os 49ers (12-5) também quebraram sua seqüência de nove vitórias consecutivas na temporada regular contra seus vizinhos do sul com a derrota.

Embora a vaga dos Rams nos playoffs permaneça incerta ao entrar no jogo, o técnico Sean McVay optou por descansar alguns de seus melhores jogadores sem muita preocupação se eles entrarão na pós-temporada na próxima semana como o número 6 ou o número 7 na NFC.

Os 49ers queriam cortar todos os seus melhores jogadores enquanto conquistavam o primeiro lugar, mas devido a lesões e limitações de escalação, o técnico Kyle Shanahan optou por ter vários dos principais jogadores do time se preparando e testando antes de convocá-los. Cópias de segurança.

Aqui estão três conclusões do jogo da Semana 18 dos 49ers:

Ansiosa pela pós-temporada

O único objetivo real dos 49ers no domingo era estar melhor preparado para os playoffs em duas semanas.

Embora sete dos nove jogadores do time no Pro Bowl estivessem preparados para o jogo, Shanahan queria tirá-los do jogo o mais rápido possível.

Ambas as equipes mantiveram seus planos de jogo básicos na defesa e sem muitas transições e movimentos no ataque. Afinal, há uma chance de que essas equipes se encontrem em duas semanas na rodada divisional dos playoffs da NFC.

Uma área de preocupação que surgiu do jogo foi uma mudança lateral do chutador novato Jake Moody, que errou uma tentativa de field goal de 38 jardas e um ponto extra. Esta foi a primeira derrota do PAT de Moody's na temporada, depois de converter 60 pontos consecutivos.

Os 49ers entram na pós-temporada com preocupações em torno de seu atacante novato.

Além disso, os 49ers saíram do jogo com uma preocupação com lesões: o lado defensivo Clelin Ferrell fez seu 17º jogo como titular na temporada, mas sofreu uma lesão no joelho na primeira rodada, deixando seu status na pós-temporada incerto.

O quarterback do Pro Bowl, Brock Purdy, nem mesmo se encaixava como o número 3 de emergência do time. Ele apareceu 4 horas e meia antes do início do jogo para iniciar um treino matinal.

Christian McCaffrey, o principal rusher da NFL, foi descartado devido a uma leve lesão na panturrilha, embora tenha dito que poderia ter jogado no domingo se o jogo significasse alguma coisa. Mas o 49ers já tinha o primeiro lugar, então ele não tinha motivo para jogar.

George Kittle e o linebacker Dre Greenlaw não estavam entre os sete jogadores inativos do time, mas foram excluídos do jogo antes mesmo do início do primeiro jogo. A equipe anunciou que Kittle sofreu espasmos nas costas e Greenlaw foi suspenso devido a tendinite de Aquiles.

O left tackle do Pro Bowl, Trent Williams, jogou a primeira série do jogo, mas depois de 12 jogadas e 75 jardas do 49ers, ele encerrou o dia.

Jaylon Moore substituiu Williams como left tackle no início da segunda série do jogo para o 49ers.

Darnold começa primeiro para 49ers

O quarterback Sam Darnold fez o 56º início de sua carreira de seis anos na NFL, e o primeiro como membro do 49ers.

Naquele dia, ele completou 16 das 26 tentativas de passe para 189 jardas com um passe para touchdown e nenhuma interceptação. O passe de Darnold para touchdown de 5 jardas para o novato Ronnie Bell deu ao 49ers uma vantagem de 20-7 no intervalo.

Ele também correu para um touchdown em uma jogada de quarterback de 1 jarda.

Darnold parecia sólido em sua primeira passagem prolongada no ataque de Shanahan. Não ficou claro quando Darnold assinou com o 49ers em março se Brock Purdy estaria disponível para o início da temporada regular após passar por uma cirurgia no cotovelo.

Darnold derrotou Trey Lance como reserva, o que levou à troca do ex-número 3 da escolha geral do draft para o Dallas Cowboys por uma escolha de quarta rodada no Draft de 2024 da NFL.

Purdy nunca deu a Darnold nenhuma chance de jogar, já que o profissional do segundo ano começou os primeiros 16 jogos da temporada e jogou no nível de MVP durante a maior parte da temporada. Purdy lançou um recorde da franquia de 4.280 jardas com 31 touchdowns e 11 interceptações. Sua classificação de passador de 113,0 foi a marca mais alta em uma única temporada na história do 49ers.

Como parte do contrato repleto de incentivos assinado por Darnold, ele estava programado para receber um bônus de US$ 300.000 para qualquer jogo em que aparecesse em 25 por cento ou mais dos snaps ofensivos do time na vitória do 49ers.

Uma chance de brilhar

O safety do primeiro ano, Tyler Hawkins, que passou as últimas duas temporadas no time de treino do 49ers, foi convocado no sábado para fazer sua estreia na NFL. Ele teve sua primeira interceptação na carreira no segundo quarto, quando um passe de Carson Wentz foi desviado das mãos do wide receiver do Rams, Tutu Atwell.

Hawkins foi necessário devido a lesões nos seguranças titulares Tashaun Gibson e J'Ayer Brown. O veterano Logan Ryan começou ao lado de Hawkins.

Os 49ers perderam o safety All-Pro Talanoa Hufanga no início desta temporada devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior, embora ele deva estar pronto para a abertura do campo de treinamento no verão de 2024.

O coordenador defensivo Steve Wilkes elogiou Hawkins durante o campo de treinamento, mas o safety passou grande parte da temporada na reserva devido a uma lesão na mão. Os 49ers o contrataram novamente para o time de treino em 24 de outubro.

Ele assinou originalmente com o 49ers na primavera de 2022 como um novato não draftado, depois de disputar 46 jogos em quatro temporadas no San Diego State.

Perto do final do primeiro tempo, Hawkins deu um golpe forte e legal no tight end do Rams, Brycen Hopkins, com um passe incompleto da terceira descida.

O lado defensivo Robert Bell, escolhido na quinta rodada da Geórgia, recebeu o maior tempo de jogo em sua temporada de estreia. Depois de estar em ação em apenas três jogos anteriores e 15 snaps defensivos, Beal ganhou o primeiro sack de sua carreira.

