Por que Farhan Al-Zaidi e Giants demitiram Gabe Kapler após quatro temporadas na Liga Principal de Beisebol – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SAN FRANCISCO – Quando terminou uma longa sessão com os repórteres na tarde de sexta-feira, o presidente de operações de beisebol do Giants, Farhan Zaidi, retirou-se para a sede do clube e foi ao escritório de Gabe Kapler.

A guitarra de Kapler ainda está no canto. O carrinho-bar que apareceu nas câmeras durante muitas entrevistas pós-jogo ainda estava guardado. Tudo parecia normal, mas Zaidi voltou para a sede do clube sabendo que nunca mais se sentaria naquele escritório e discutiria beisebol com o homem que foi escolhido para liderar os Giants no futuro.

No início da tarde de sexta-feira, Al-Zaidi reuniu-se com Kapler por cerca de uma hora. A certa altura da conversa, ele disse ao velho amigo que seu tempo como técnico do Giants havia acabado. Al-Zaidi disse que a escolha foi sua e sua recomendação de propriedade.

Foi uma conversa difícil para Al-Zaidi e quando ele explicou os seus motivos, algumas horas depois, a emoção ainda era evidente na sua voz. Mas Al-Zaidi sentiu que era necessário. Os Giants estão prontos para um novo som.

“O que estava em minha mente e nas mentes de outras pessoas nesta organização é que nós, como grupo, como equipe, jogamos nosso pior beisebol quando mais importava”, disse Zaidi. “Eu sei que vocês estão trabalhando para descobrir por que isso aconteceu, e há muitas perguntas dos fãs sobre por que isso aconteceu. Temos muito trabalho para descobrir por que isso aconteceu.”

“Sentimos que o primeiro passo era fazer essa mudança. Penso que procuramos uma liderança nova e diferente no nosso clube, uma dinâmica diferente.”

Ver mais “Não estamos satisfeitos com a forma como as coisas correram nos últimos dois anos.” Discurso de abertura de Farhan Al-Zaidi após os Giants demitirem Gabe Kapler ⤵️ pic.twitter.com/EOea6A1pz6 – SF Giants na NBCS (@NBCSGiants) 29 de setembro de 2023

A frase “primeiro passo” foi importante porque a demissão de Kapler foi apenas o começo. Os Giants estão entrando em um período de turbulência e reflexão. Eles decepcionaram em três das quatro temporadas sob o comando de Kapler, e o homem responsável está bem ciente do fato de que ele poderia ter sido um membro da propriedade sentado naquele banco de reservas na sexta-feira, falando sobre como Zaidi e Kapler foram demitidos.

Al-Zaidi disse repetidamente que precisa ser responsabilizado pelos problemas que o levaram a demitir o primeiro gerente que contratou como executivo-chefe.

“Sei que, em última análise, meu trabalho é colocar em campo um produto do qual nossa organização possa se orgulhar e que nossos fãs possam se orgulhar e, francamente, isso não aconteceu nos últimos anos”, disse ele. “Tem sido difícil para mim. Tem sido difícil para muitas pessoas. Mas também me sinto muito determinado a consertar isso.”

Al-Zaidi terá essa oportunidade a partir do próximo mês, quando liderar a busca pelo substituto de Kapler. Há muito que era visto como um pacote, mas, em última análise, alguém teve de pagar pelo colapso no segundo semestre.

A notícia não surpreendeu exatamente os jogadores, mas principalmente os deixou tristes. Embora Kapler tivesse suas falhas, ele era geralmente querido por seus jogadores e por aqueles ao seu redor. Austin Slater, o segundo jogador mais alto do time, observou que Kapler estava muito longe, mas gostou disso.

“Isso é o que acontece quando você perde jogos de beisebol”, disse ele. “Estivemos muito pobres no último mês e mês e meio, honestamente, desde o intervalo do All-Star.”

Os Giants tiveram 13 jogos acima de 0,500 em um ponto e permaneceram no meio da corrida dos playoffs até setembro. No primeiro dia do mês, eles tinham 60% de chance de conseguir uma vaga no bilhete premiado. Na terça-feira eles foram eliminados.

Os Giants passarão as próximas semanas pesquisando o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Mas na sexta-feira foi fácil identificar quando tudo isso mudou.

Até esta semana, a maioria dos membros da organização acreditavam que Zaidi e Kapler retornariam na próxima temporada. Mas as rachaduras tornaram-se grandes demais na última viagem, quando os Giants perderam três de quatro no Coors Field e depois perderam os dois jogos para o Arizona Diamondbacks, que deveria garantir o segundo lugar no NL West neste fim de semana.

Durante esses dois jogos no Chase Field, os Giants pareciam velhos e lentos, o que é mais um problema para a diretoria do que para a comissão técnica. Mas eles também pareciam não perceber o quão grandes eram os jogos. Na sequência, os veteranos falaram sobre a falta de vantagem do time e a necessidade de um maior comprometimento com uma cultura vencedora.

Pode ser difícil, mesmo para quem está dentro da empresa, avaliar se um gestor está realmente fazendo um bom trabalho. Mas quando um jogo ruim é acompanhado por questões sobre a preparação e o clube, nenhum treinador consegue sobreviver.

Al-Zaidi disse: “Jogando da maneira que jogamos quando controlamos nosso destino, foi difícil para todos assistirem”. “Foi difícil para os jogadores se classificarem, foi difícil para os torcedores assistirem, foi difícil para nós, como organização, assistir. Mais uma vez, acho que isso realmente acelerou nossa visão de que precisávamos tomar decisões difíceis e pensar sobre as coisas. diferentemente. .

“Não posso argumentar contra traçar uma linha entre aquela viagem e como terminamos a temporada e o que estamos falando agora.”

