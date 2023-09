Chefe dos bombeiros do Giants, Gabe Kapler, após 4 temporadas: o que levou à sua demissão e quem poderia substituí-lo

Os Giants não esperaram até o final amargo de uma temporada decepcionante para começar a fazer grandes mudanças, anunciando na sexta-feira que o técnico Gabe Kapler foi dispensado de suas funções, com efeito imediato.

O presidente dos Giants, Farhan Zaidi, disse em um comunicado à imprensa que recomendou a mudança de gestão na propriedade e recebeu sua aprovação para demitir Kapler, que foi a escolha quase unânime para Gerente do Ano da Liga Nacional em 2021, quando liderou os Giants ao sucesso da franquia. – Ele registrou 107 vitórias na temporada. Kapler ainda tem mais um ano de extensão de três anos que assinou após esta temporada recorde.

Mas alguém teve que responder pelo colapso dos Giants no segundo tempo, incluindo um recorde de 8-16 em setembro que os tirou do território de wild card que parecia quase certo no início de agosto. O colapso superou qualquer uma das duas decepcionantes finalizações em setembro que o Philadelphia Phillies teve sob o comando de Kapler em 2018-19, o que acabou custando-lhe seu emprego lá. Pela segunda vez, ele foi demitido faltando um ano de contrato.

É a primeira vez que um técnico do Giants é dispensado de suas funções com algo restante em seu contrato desde 1985, quando Roger Craig substituiu Jim Davenport faltando 18 jogos para o fim. A estabilidade do banco de reservas da franquia – de Craig a Dusty Baker, de Felipe Alou a Bruce Bochy – tem sido uma distinção impressionante, já que os Giants se isolaram de grande parte da volatilidade que normalmente cerca a função gerencial.

Mas jogadores respeitados, incluindo Logan Webb e Mike Yastrzemski, continuaram a questionar a falta de responsabilidade no clube, que Kapler talvez não estivesse preparado para consertar, devido ao seu estilo de gestão indiferente. Quando a equipe realizou uma série de reuniões no final de agosto, Kapler não estava entre os que se dirigiram à sala.

Como disse Webb na segunda-feira passada: “Temos que fazer grandes mudanças aqui para criar essa cultura vencedora. Queremos sair todos os anos e tentar ganhar tudo. … Estou cansado de perder, para ser honesto. .”

Quando Kapler foi demitido na Filadélfia, o proprietário John Middleton tomou a decisão ignorando o então GM Matt Klentak. Kapler está desempregado há cerca de um mês. Al-Zaidi gastou uma quantia significativa de capital pessoal para trazer Kapler, que não era visto como uma contratação popular, para substituir Bochy após a temporada de 2019. Os dois trabalharam com o Los Angeles Dodgers como gerente geral e gerente de fazenda.

Mas Kapler e Al-Zaidi claramente não eram um pacote.

Al-Zaidi disse: “Depois de submeter esta recomendação à monarquia e obter a sua aprovação, encontrei-me hoje com Gabi para informá-lo da nossa decisão”. “Em sua gestão como técnico principal do Giants, Gabe liderou nossa equipe durante uma pandemia sem precedentes em 2020, com um recorde da franquia de 107 vitórias e uma vaga na pós-temporada em 2021. Ele foi dedicado e apaixonado em seus esforços para melhorar o desempenho do San Francisco Giants. desempenho em campo. Eu e os Giants temos grande respeito por ele.” Como colega e amigo, em nome da organização dos Giants, desejamos a Gabe boa sorte em seus empreendimentos futuros e agradecemos a ele por suas contribuições nos últimos quatro anos.

Os Giants não anunciaram imediatamente um técnico interino. O técnico da terceira base, Mark Hallberg, e o técnico do banco, Kai Correa, parecem ser os principais candidatos. Quanto a um sucessor permanente, isso será difícil porque resta saber se a propriedade estenderá Zaidi, cujo contrato expira no final de 2024. O técnico do Padres, Bob Melvin, provavelmente teria grande interesse se ele fosse dispensado de funções em 2024. São Diego.

