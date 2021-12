Ouça o “som” da lua de Júpiter, Ganimedes, graças à sonda Juno

Você pensaria que as luas seriam silenciosas em comparação com seus planetas hospedeiros, mas isso não é totalmente verdade – se você souber ouvir. O principal investigador da missão Juno da NASA, Scott Bolton, produzido Gravação de áudio da atividade do campo magnético ao redor Ganimedes, a lua de Júpiter Quando a espaçonave Juno passou em 7 de junho de 2021. O clipe de 50 segundos revela uma mudança brusca na atividade quando a sonda entrou em uma parte diferente da magnetosfera de Ganimedes, possivelmente porque ela deixou o lado noturno para entrar na luz do dia.

O som veio da conversão de frequências elétricas e magnéticas na faixa audível. As luas de Júpiter são dominadas pela magnetosfera e estão no registro, mas Ganimedes é a única lua no Sistema Solar a ter um campo magnético (provavelmente devido ao seu núcleo de ferro líquido). Este não é um feito que você possa replicar em outro lugar no futuro próximo.

A trilha sonora fazia parte de um briefing maior para Juno enquanto a equipe da missão revelava o mapa mais detalhado do campo magnético de Júpiter. Os dados mostraram quanto tempo levaria para a Grande Mancha Vermelha e a Grande Mancha Azul Tropical se moverem ao redor do planeta (cerca de 4,5 anos e 350 anos, respectivamente). Os resultados também mostraram que correntes de jato leste-oeste rompem a Grande Mancha Azul e que os ciclones polares se comportam como vórtices oceânicos na Terra.

Você não ouvirá esses sons se puder visitar Ganimedes sozinho. No entanto, é um lembrete de que mesmo mundos que parecem estar mortos, muitas vezes cheio de atividade Você pode detectar usando as ferramentas apropriadas. É apenas uma questão de quão fácil é perceber essa atividade.