Farley, da Ford, e Barra, da GM, criticaram a abordagem do UAW nas negociações contratuais

Os principais executivos da Ford Motor Co. e da General Motors Co. emitiram críticas claras na sexta-feira à liderança do United Auto Workers, já que a greve nas três montadoras de Detroit se estendeu pelo 15º dia e se expandiu para incluir novas fábricas na Ford e GM.

O CEO da Ford, Jim Farley, acusou o sindicato de “manter o negócio como refém” das quatro fábricas planejadas de baterias para veículos elétricos da montadora nos EUA.

A CEO da GM, Mary Barra, afirmou em comunicado que o UAW “não tinha intenção real de chegar a um acordo”.

As declarações vieram na esteira da expansão da greve do sindicato para incluir outros dois fabricantes: a fábrica de montagem da Ford em Chicago, que fabrica o Explorer, um SUV policial, e o Lincoln Aviator. e a fábrica de montagem Lansing Delta Township da General Motors, que constrói o Buick Enclave e o Chevrolet Traverse. Ao todo, cerca de 25.300 trabalhadores da indústria automóvel dos cerca de 146.000 Detroit Três representados pelo UAW estão agora em greve em todo o país, à medida que a histórica paralisação do trabalho entra no seu 15º dia.

“Este é o resultado final do ponto de vista da Ford”, disse Farley durante uma conferência de imprensa na sexta-feira. “Primeiro, a Ford ofereceu um excelente contrato que mudará a vida de mais de 57.000 trabalhadores para melhor. Em segundo lugar, acreditamos que o UAW está atrapalhando o acordo para as fábricas de baterias que não entrarão em operação.” Por mais dois ou três anos. Finalmente, ainda temos tempo para chegar a um acordo e evitar uma verdadeira catástrofe – mas não muito mais tempo, dada a fragilidade do fornecimento base.

Os funcionários da Ford observaram que a empresa ofereceu uma série de melhorias contratuais, incluindo aumentos salariais de mais de 20% ao longo da vida do contrato, subsídios de custo de vida, cobertura de cuidados de saúde que, segundo eles, colocarão os trabalhadores no top 1% de todos os americanos e melhores contribuições para a aposentadoria.Mais licenças, proteções contra demissões para funcionários permanentes e compromissos de produtos para todas as fábricas representadas pelo UAW nos Estados Unidos, entre outros itens. Eles disseram que a empresa “continuou a negociar e melhorar sua oferta” desde 12 de setembro, quando a Ford apresentou uma proposta antes da greve.

“O acordo que oferecemos colocaria os nossos trabalhadores do UAW entre os empregos horistas mais bem pagos do mundo, e entre os 30% de todos os trabalhadores a tempo inteiro na América, em qualquer indústria, tanto horistas como assalariados”, disse Farley. “Contrato de gravação? Sem problemas. Hipotecar nosso futuro? Isso é um grande negócio; nunca faríamos isso.”

A Ford afirma que concordar com todas as demandas do sindicato – que incluem o restabelecimento de planos de aposentadoria com benefícios definidos para todos os trabalhadores, aumentos salariais mais elevados do que os cortes da Ford e disposições adicionais de segurança no emprego – acrescentaria bilhões em custos adicionais que tornariam a empresa incapaz de competir. … Talvez até não lucrativo.

“Um mau acordo ameaçaria, agora, veículos mais caros de tamanho médio e completo, como o Escape e o Explorer”, disse Farley. Trabalhadores do UAW. O que é realmente frustrante é que penso que podemos chegar a um acordo sobre salários e benefícios, mas até agora o UAW mantém o acordo como refém das fábricas de baterias.

Enquanto isso, Barra apontou o que a GM chamou de oferta de “contrato histórico”, que inclui um aumento salarial de 20%, incluindo um aumento de 10% no primeiro ano, aumentos para trabalhadores temporários e uma redução pela metade de oito para quatro anos. São necessários trabalhadores permanentes e em tempo integral para chegar ao topo da escala salarial.

“É uma oferta que recompensa os membros da nossa equipe, mas não coloca em risco a nossa empresa e seus empregos. Colocar em risco o nosso futuro é algo que não farei”, disse Parra. “Está claro que (o presidente do UAW) Sean Fine quer fazer história para si mesmo, mas não pode ser às custas dos membros do elenco e da indústria. Negociações sérias acontecem à mesa, não em público, com duas partes dispostas a arregaçar as mangas para chegar a um acordo.”

UAW Ele respondeu Por seus comentários em uma postagem nas redes sociais dizendo que Barra e Farley não compareceram às sessões de negociação esta semana.

Conversas sobre fábrica de baterias

Segundo executivos da Ford, o assunto em questão são as negociações sobre quatro fábricas de baterias que a Ford está construindo nos Estados Unidos. Os três fazem parte de uma joint venture com a fabricante sul-coreana de baterias SK On. Uma dessas fábricas está sendo construída no Tennessee, ao lado de uma fábrica de montagem de veículos elétricos de propriedade da Ford; Os outros dois estão sendo construídos em Kentucky. A quarta fábrica, em Marshall, será uma subsidiária integral da Ford que montará baterias de fosfato de ferro-lítio usando tecnologia licenciada pela fabricante chinesa de baterias Contemporary Amperex Technology Co. Limitada ou CATL.

mais: Ford ‘pausa’ construção da fábrica de baterias para veículos elétricos Marshall

“Tenha em mente que essas fábricas de baterias ainda não existem. São, em sua maioria, joint ventures. Ainda não são regulamentadas pelo UAW porque os trabalhadores não foram contratados e não serão contratados nos próximos anos”, disse Farley. . “Eles não se expandiriam até a próxima década.”

As fábricas no sul estão programadas para abrir em 2025; A fábrica de Marshall, onde a Ford confirmou esta semana que interromperia a construção, estava inicialmente programada para abrir em 2026.

Sem entrar em detalhes, os executivos da Ford disseram que o UAW pretende incluir fábricas de baterias no acordo-quadro entre a empresa e o sindicato.

Considerações do Projeto Marshall

Farley disse na sexta-feira que a Ford não pretende cancelar o Projeto Marshall, mas está reavaliando o escopo com base principalmente em três fatores: custos trabalhistas, o texto final do UAW e como o próximo contrato com o UAW afetará a posição da empresa. Possibilidade de investir em produtos que serão fornecidos pela fábrica. O projeto enfrentou intensa oposição a nível local, bem como o escrutínio de legisladores republicanos a nível estadual e federal sobre o licenciamento da tecnologia a uma empresa chinesa.

“A política não faz parte desse cálculo”, disse Farley. “É um investimento de 3,5 mil milhões de dólares, milhares de trabalhadores, e temos a opção de torná-lo maior ou menor.”

Onde estão as negociações?

Fine disse na sexta-feira que as negociações com as montadoras de Detroit não foram interrompidas, e os funcionários da Ford parecem concordar com essa avaliação, mesmo que esteja claro que o sindicato ainda está muito distante das empresas em algumas questões importantes.

“As discussões sobre a fábrica de baterias foram muito difíceis e sentimos desde o início… que a greve regional foi deliberada e que tudo estava demorando muito, e que os eventos estavam na verdade sendo predeterminados antes de acontecerem”, disse Farley. “Não creio que tenhamos chegado ao ponto em que pensamos ter chegado a um beco sem saída, mas essa data pode chegar se isto continuar.”

Os executivos da Ford disseram acreditar que estão “muito próximos” das propostas econômicas, mas veem as negociações sobre a fábrica de baterias como um ponto de discórdia.

No entanto, o UAW contestou esta caracterização.

“Não sei por que Jim Farley mentiria sobre o status das negociações. Pode ser porque ele não compareceu para negociar esta semana, como fez durante a maior parte das últimas 10 semanas. Se ele estivesse lá, ele teria sabíamos que havíamos feito uma oferta abrangente à Ford”, disse Fine em comunicado. Segunda-feira e ainda não recebemos uma resposta.

“Ele também saberá que estamos distantes em propostas económicas fundamentais, como a segurança na reforma e os cuidados de saúde pós-reforma, bem como a segurança no emprego nesta mudança para veículos eléctricos, que o próprio Farley diz que cortará 40 por cento dos empregos dos nossos membros. ”

Funcionários da Ford disseram em suas declarações na sexta-feira que não esperam ver perdas de empregos no curto prazo devido à mudança para veículos elétricos.

Falando a repórteres do lado de fora da fábrica da GM em Lansing Delta Township logo após a greve de sexta-feira, Fine classificou o comentário dos executivos da Ford como “incorreto” e “triste”. Ele disse que as declarações eram “ridículas”, dado o fato de Farley ter participado apenas de três reuniões de negociação: “Isso é para mostrar, na minha opinião”.

Ele também apontou para os trabalhadores representados pelo UAW em uma fábrica conjunta de baterias de propriedade da GM e da LG Energy Solution no nordeste de Ohio, que até recentemente começaram a ganhar US$ 16,50 por hora.

“Esta não é uma transição justa para ninguém, e os nossos impostos estão financiando esta transição”, disse Fine. “Quando os contribuintes financiam esta transformação, não há desculpa de que estes empregos serão pobres.”

jgrzelewski@detroitnews.com

A escritora Beth LeBlanc contribuiu.