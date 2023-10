Os preços da gasolina nos Estados Unidos podem cair para US$ 3 o galão devido à liquidação do petróleo e ao aumento dos estoques

6 de outubro (Reuters) – Os preços da gasolina nos Estados Unidos estão caindo e podem chegar a 3 dólares por galão em muitos lugares nas próximas semanas, com os futuros do petróleo bruto caindo 10 dólares por barril devido a preocupações econômicas e à erosão da demanda.

Os preços mais baixos da gasolina poderiam beneficiar os consumidores e acalmar a inflação. Mas também poderá ser um sinal de fraqueza económica, com os dados do governo dos EUA a mostrarem que a procura média de gasolina em quatro semanas está no mínimo sazonal dos últimos 26 anos.

Antes do declínio desta semana, os preços da gasolina registaram um salto de 7,4% no terceiro trimestre, beneficiando dos aumentos nos futuros do petróleo bruto após cortes de produção da Arábia Saudita, Rússia e outros membros da OPEP+.

Os preços da gasolina no atacado caíram nos Estados Unidos, com queda percentual por galão na quarta-feira Entre 6,9% e 10,8%.

Uma onda de dados económicos fracos tirou mais fôlego do mercado. Os futuros do petróleo bruto fecharam em queda impressionante de US$ 5 por barril na quarta-feira e caíram mais US$ 1,66 na quinta-feira.

A produção média de gasolina fornecida em quatro semanas – um indicador da demanda – foi de 8,3 milhões de barris por dia, uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, informou a Administração de Informação de Energia dos EUA na quarta-feira.

Os dados da procura foram parcialmente afetados, uma vez que os condutores foram dissuadidos pelas fortes chuvas e inundações na costa leste dos EUA.

Os estoques de gasolina aumentaram 6,5 milhões de barris durante a semana, muito acima das expectativas dos analistas.

“No geral, os preços dos combustíveis podem estar mais próximos do limiar de sofrimento dos consumidores do que os preços ajustados à inflação poderiam sugerir”, afirmou o JPMorgan numa nota publicada na quarta-feira, sugerindo que os preços mais elevados levaram os consumidores a conduzir menos.

O crack spread 3-2-1, um indicador das margens de refino, caiu abaixo de US$ 20 por barril pela primeira vez em 18 meses na quarta-feira, e caiu quase 40% no mês passado.

A gasolina estava em US$ 9,63 por barril, o nível mais baixo de fechamento da era da pandemia de 2020.

Os preços da gasolina, actualmente em média 3,77 dólares por galão, podem acabar perto dos 3 dólares por galão em regiões como o Centro-Oeste e a Costa Leste ainda este ano, disse Tom Kloza, chefe global de análise de energia do Serviço de Informação de Preços do Petróleo (OPIS).

Ele disse que há 20 estados dos EUA onde alguns varejistas cobram menos de US$ 3 por galão e espera que metade dos EUA atinja esse nível até 31 de outubro.

Kloza disse que as vendas foram incomuns dada a proibição das exportações de diesel da Rússia, os contínuos cortes na produção de petróleo da OPEP e a intensa manutenção sazonal das refinarias que reduziu a produção de combustível.

O relatório nacional de emprego da ADP dos EUA mostrou na quarta-feira que as folhas de pagamento do setor privado aumentaram apenas 89.000 empregos em setembro, o menor número desde janeiro de 2021.

O petróleo foi vendido na perspectiva de que 18 meses de aumentos das taxas de juro por parte dos bancos centrais globais estão a causar problemas económicos.

“Quando as posições são ampliadas, isso pode facilmente se transformar em um banho de sangue”, disse um trader de petróleo bruto.

(Reportagem de Laura Sanicola) Edição de David Gregorio

