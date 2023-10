O cofundador da FTX admite que ele e Sam Bankman Fried cometeram fraude

Nova Iorque

CNN

–



Uma testemunha-chave dos promotores no julgamento de Sam Bankman-Fried testemunhou que ele e Bankman-Fried cometeram vários crimes financeiros relacionados à supervisão de… Agora falida bolsa de criptomoedas FTX.

Gary Wang, que cofundou a FTX com Bankman Fried, disse aos jurados – de acordo com um acordo judicial anterior – que era culpado de fraude eletrônica, fraude de títulos e fraude de commodities, e que cometeu esses crimes sob a supervisão de Bankman. Frito.

O testemunho de Wang, juntamente com o de outros dois parceiros comerciais próximos, é um elemento crucial no caso do governo contra Bankman-Fried, 31, que, segundo os promotores, orquestrou um esquema massivo que durou anos para enganar clientes e fraudar investidores.

O banqueiro Fried, conhecido como SBF, se declarou inocente de sete acusações de fraude e conspiração.

Wang, cujo depoimento continuará na manhã de sexta-feira, forneceu um relato que se alinha estreitamente com as afirmações do governo e confirma relatos da mídia sobre vários benefícios privados que a FTX criou – e posteriormente ocultou – para sua empresa irmã de criptomoeda, Alameda Research.

Os laços financeiros invulgarmente estreitos entre a FTX e a Alameda são uma questão central no caso. Os demandantes afirmam que FTX Direcionar contas de clientes diretamente para uma conta bancária controlada pela Alameda, Que, no papel, não tinha relação com a FTX, exceto por ter um cofundador. Ao fazer isso, diz o governo, a FTX enganou os clientes sobre onde estava seu dinheiro e como estava sendo usado.

Os advogados de defesa ainda não tiveram a oportunidade de interrogar Wang ou convocar testemunhas. Numa declaração de abertura, o advogado principal Mark Cohen apresentou uma história que tenta desviar a culpa de decisões de negócios erradas, em vez de fraudes.

Wang disse que, ao contrário dos clientes regulares da FTX – uma plataforma para investidores individuais e institucionais negociarem criptomoedas – a Alameda foi autorizada a fazer um saldo negativo e fazer “saques ilimitados” de clientes da FTX.

A empresa Alameda tinha uma linha de crédito de US$ 65 bilhões para usar como garantia ao fazer apostas – um número muito maior do que o crédito que a FTX estenderia a outros grandes investidores.

Quando questionado pelo procurador assistente dos EUA, Nicholas Ross, se esses benefícios foram divulgados a clientes ou investidores, Wang respondeu: “Não”.

Wang também disse que ele mesmo escreveu o código de computador para alguns dos recursos, sob a orientação de Bankman-Fried.

A defesa ainda não teve oportunidade de questionar Wang.

Embora a confissão de culpa de Wang não tenha sido inesperada, foi a primeira vez que o júri, reunido na terça-feira, ouviu diretamente um membro de alto escalão do círculo íntimo de Bankman-Fried.

No início do dia, os jurados ouviram outro ex-funcionário da FTX e amigo de Bankman-Fried, Adam Yedidia.

Yedidia relatou uma conversa com Bankman-Fried na qual Yedidia alertou a SBF sobre um passivo de US$ 8 bilhões no balanço da Alameda.

Depois de uma partida de paddle nas dependências do condomínio de luxo nas Bahamas onde os dois moram, Yedidia questionou a SBF sobre a bandeira vermelha.

“Está tudo bem?” Yedidia, que era desenvolvedora sênior de software na empresa, lembra-se de ter perguntado à SBF.

Em resposta, Sam disse algo assim: Fomos à prova de balas no ano passado; “Não estamos à prova de balas este ano”, disse Yedediah ao júri.

Yedidia disse que os US$ 8 bilhões representavam o dinheiro a que os clientes da FTX teriam direito se decidissem sacar seus depósitos. Parecia “uma dívida muito grande” e Jedediah queria saber que a Alameda poderia pagá-la.

Mas ele não insistiu no assunto, disse ele, acrescentando: “Eu confiei em Sam”.

Yedidia disse que apoiou o amigo, que conhece desde que eram estudantes de graduação no MIT, até o momento em que soube que a Alameda, que deveria ser uma empresa separada da FTX, usava depósitos de clientes da FTX para pagar aos credores da Alameda.

Ele disse ao tribunal que parecia um “erro flagrante”.