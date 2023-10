As principais ações saltam após grandes negociações de fusão com a Exxon

6 de outubro (Reuters) – As ações da Pioneer Natural Resources (PXD.N) subiram cerca de 8% na sexta-feira com a notícia de que a Exxon Mobil (XOM.N), a maior empresa de petróleo e gás dos EUA, está em negociações avançadas para comprar o óleo de xisto produtor. Em um negócio no valor de US$ 60 bilhões.

Este negócio será a maior aquisição da Exxon desde a aquisição da Mobil em 1998 por US$ 81 bilhões. Isso tornará a empresa um dos maiores produtores da lucrativa Bacia do Permiano, o maior campo de petróleo de xisto dos Estados Unidos, à medida que a produção de petróleo do país se aproxima da plena produção. Um recorde temporal de 13 milhões de barris por dia.

As ações da Pioneer eram negociadas a US$ 235,25 na sexta-feira, avaliando a empresa em cerca de US$ 55 bilhões. A oferta inclui um prêmio de aproximadamente 9% até o fechamento da Pioneer na quinta-feira.

Os ganhos de sexta-feira deixam as ações abaixo do valor do negócio, já que as duas empresas provavelmente não chegarão a um acordo.

O prêmio está em linha com outras fusões de exploração e produção deste ano, mas “ainda nos parece um pouco baixo para uma empresa do tamanho e da qualidade única das ações detidas pela Pioneer”, disse Andrew Dittmar, diretor da Enverus.

“É uma grande vitória para a Exxon… e é um preço atraente para adquirir este portfólio exclusivo do Permiano.”

A Pioneer tem cerca de 6.300 locais líquidos de estoque de alta qualidade, de acordo com a Enverus.

O valor do acordo significa que a Exxon está pagando cerca de US$ 4,5 milhões pelos locais de alta qualidade da Pioneer e US$ 3,7 milhões por todos os locais, superando as tendências recentes de fusões e aquisições que avaliaram os ativos em cerca de US$ 3 milhões por local, disse Enviros.

Se as negociações forem concluídas com sucesso, um acordo poderá ser alcançado entre a Exxon e a Pioneer nos próximos dias, informou a Reuters na quinta-feira, citando três fontes.

No entanto, qualquer acordo poderá atrair o escrutínio político e regulamentar.

“A Pioneer é a maior operadora na Bacia do Permiano, com 9% da produção total, enquanto a Exxon é a número 5, com 6%. Eles totalizam 15% da produção operada na Bacia do Permiano, mas apenas 6% da produção total dos EUA. Pontos Estes dados são relevantes dado o escrutínio da Comissão Federal de Comércio sobre a “consolidação”, disse Scott Hannold, analista da RBC Capital Markets, em nota.

A produção de petróleo bruto dos EUA aumentou para quase 13 milhões de barris por dia em julho, pouco abaixo do recorde estabelecido em novembro de 2019.

No entanto, as empresas petrolíferas reduziram os seus gastos com exploração nos últimos anos devido às expectativas de crescimento das energias renováveis.

Especialistas do setor disseram que o acordo poderia abrir um precedente para mais fusões e aquisições em grande escala no setor.

“Este é o início de uma consolidação massiva na indústria”, disse Bill Smid, diretor de investimentos da Smid Capital Management, que administra US$ 5,2 bilhões em fundos, um quarto dos quais em petróleo e gás.

