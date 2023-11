Os consoles Xbox estão recebendo um grande desconto nas vendas da Black Friday

As ofertas da Black Friday do Xbox finalmente chegaram, e com a Black Friday a poucos dias de distância, estamos realmente entrando no cerne das ofertas aqui. Embora inicialmente pensássemos que os controladores do Xbox receberiam apenas um pequeno desconto de US $ 10 na maioria dos varejistas, o negócio é na verdade muito melhor do que isso e vale a pena considerar se você estiver procurando por um gamepad adicional. O console mais barato que você pode obter agora é $ 39,99 na Best Buy (veja aqui)que é a edição especial do Stellar Shift com preço sugerido de US$ 69,99.

Este negócio provavelmente será vendido porque é um bom negócio, então vamos ver o que mais está disponível no negócio também. Ao que parece, a maioria dos outros consoles caiu para pelo menos US$ 44,99, o que é um desconto decente de US$ 20 no controle padrão do Xbox e um negócio razoável para a Black Friday. Além disso, isso também inclui algumas das variações de cores mais recentes Design roxo estrelado. Deixaremos todos os links que você precisa abaixo.

Existem muitas outras ótimas ofertas do Xbox também. O melhor negócio que vimos até agora é a série Xbox do Walmart $ 439 sem bacalhau.

se eu fosse Best Buy Plus/Tecnologia Total Membro você também pode obter Series + Um vale-presente Best Buy de $ 50, para todos os outros, custa $ 449, mas ainda é uma grande quantia. A Microsoft está atualmente hospedando suas próprias ofertas da Black Friday, e atualmente você pode obter… Xbox Series S + Xbox Game Pass por 3 meses por US$ 249.

A Dell também tem uma variedade de ofertas disponíveis agora em PCs, laptops, consoles, acessórios e muito mais. Além disso, a Dell tem vários monitores disponíveis com desconto na Black Friday. Não deixe de conferir nosso resumo da Dell Black Friday 2023 para todas as ofertas em andamento.

