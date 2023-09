Os britânicos continuam a incentivar o investimento imobiliário estrangeiro

De acordo com os dados recolhidos por RE/MAXMaior imobiliária a operar no país, de Janeiro a Agosto, o segmento habitacional é o mais procurado, representando cerca de 83,5% da procura global de investimento internacional no Algarve.

A zona ocidental do Algarve representa 60% da procura externa, contra 40% dos concelhos do leste integrados no sotavento algarvio. E foi o concelho de Portimão que absorveu a maior fatia do investimento, quase um quarto do total.

Os dados relativos aos primeiros oito meses de 2023 mostram que Portimão lidera o ranking da procura externa de imóveis, registando 23,6% do total da região, segundo a autarquia. Os próximos são Albufeira (11,3%), Lagos (8,2%) e Sylves (7,5%), municípios localizados no Barlavento Algarvio. Nos municípios orientais, existem muitas semelhanças na procura: Lule (8,9%), faraó (8,8%), exceto (8,6%) e Olhão (6,6%).

Entre os bens transacionados neste período, os estrangeiros foram os que mais se interessaram pelos apartamentos (61,9%), seguidos das casas (21,6%) e dos terrenos (10,4%). Entre os apartamentos, as categorias T2 (45,8%), T3 (26,5%) e T1 (21%) tiveram maior procura. Em termos de casas, os investidores internacionais preferiram as casas T2 (41,4%), seguidas dos T3, 29% e das casas T4 (10,3%).

Os britânicos lideram o caminho

Entre os mercados mais procurados no Algarve, o mercado de compra e venda foi liderado por investidores britânicos, representando 15,7% das transações. Os brasileiros representavam 14,9%, os franceses 8,4%, os norte-americanos 7,8% e os alemães 6,9%.

Em termos de arrendamento, destacam-se os nacionais brasileiros e britânicos com 16,5% cada, seguidos dos alemães (10,3%), espanhóis (4,6%) e norte-americanos (4,1%). A França, terceiro país em compra e venda, ficou em 6º lugar neste mercado, registando 3,6% do total de transações.

Segundo Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal, “Os clientes internacionais escolhem cada vez mais a região do Algarve para investir em produtos imobiliários. É uma zona em expansão que se tem posicionado não só como destino turístico mas também de fixação de residentes não tradicionais.

“O segmento habitacional destaca-se na procura global de investimento internacional no Algarve, embora existam algumas diferenças entre as duas principais nacionalidades estrangeiras. Nos primeiros oito meses do ano, observámos que os cidadãos brasileiros representam uma maior procura de compra de apartamentos comparativamente para cidadãos britânicos.”