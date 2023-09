“Que pena” – Irmã Kadia Aviro irrita-se no aeroporto português depois de Cristiano Ronaldo abandonar o evento da filha

Se você já viu o filme, terminal, você sabe como os aeroportos podem ser confusos. Deixando Tom Hanks de lado, os aeroportos têm seus prós e contras. Mas, neste caso, Katia Aveiro, irmã do ícone do futebol Cristiano Ronaldo, é o mais recente nome de destaque a ter uma má experiência no aeroporto de Lisboa. Isso aconteceu depois que CR7 supostamente abandonou sua irmã Katia para o evento familiar planejado, pois ele tinha que jogar uma partida pelo Al Nasser.

A irmã de Ronaldo viaja atualmente entre Portugal e o Brasil enquanto prossegue a sua carreira como empresária e cantora. No entanto, Aviro deu a conhecer a todos os seus seguidores nas redes sociais as suas opiniões e comentários sobre o recente atraso no aeroporto de Lisboa.

A irmã de Cristiano Ronaldo, Katia, partilhou a notícia do atraso no aeroporto de Lisboa

Katia mudou-se recentemente do Brasil para Portugal. A irmã de Ronaldo viajou com o companheiro Alexandre Bertolucci Jr. Foi para o baptizado da sua filha Valentina, que decorreu na cidade natal de CR7, Funchal, na Madeira, Portugal.

Katia e a sua família, no entanto, enfrentaram longos atrasos na viagem de regresso da Madeira a Lisboa para apanhar um voo de ligação para o Brasil.

tirando em sua conta do InstagramKatia postou uma matéria traduzida do português: “Saímos da ilha com destino a Lisboa. Chegámos a Lisboa (infelizmente o aeroporto era lento e o serviço era mau… não havia escadas para o pessoal sair, esperámos uns 25 minutos. Lá volta a acontecer este tipo de falha… que pena)”.

“O nosso voo saiu da Madeira às 6 da manhã, mesmo a horas, chegámos a Lisboa às 7h35 e saímos do avião às 8. Vamos fazer mais uma ligação”, disse. ela adicionou.

A irmã de Ronaldo tem 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Portanto, os seus comentários sobre o mau serviço no aeroporto de Lisboa certamente atingiram muitas pessoas.

Horas depois de Cristiano Ronaldo ter trocado Portugal pela Arábia Saudita, o veterano de 39 anos contradiz a postura de CR7.

Entretanto, o irmão de Katia, Cristiano Ronaldo, cuja pausa internacional não começou da melhor forma.

Cristiano Ronaldo foi eliminado por Portugal nas eliminatórias para a Euro 2024

Ronaldo foi capitão de Portugal com a braçadeira do seu país frente à Eslováquia. A partida é a eliminatória de Portugal para a Euro 2024. Para CR7 foi uma noite para esquecer nas cores de Portugal. O fraco desempenho de Ronaldo rendeu-lhe críticas generalizadas.

Fußball EM-Qualification Luxemburgo – Portugal em 26.03.2023 no Stade de Luxembourg em Luxemburgo Cristiano Ronaldo Portugal *** Futebol European Championship Qualifier Luxemburgo Portugal em 26 03 2023 na cidade de Luxemburgo Luxemburgo xHDx

Ale Moreno, comentarista do podcast da ESPN FC, disse que Ronaldo está diminuindo gradativamente em comparação ao rival Leo Messi. Mas Bruno Fernandes, antigo companheiro de equipa de Ronaldo no Manchester United, salvou Portugal ao marcar o único golo do jogo na vitória por 1-0.

Portugal lidera o Grupo J com um recorde de 100% de vitórias. Eles somam 15 pontos após 5 jogos e parecem favoritos para liderar o grupo na Euro do próximo ano.

