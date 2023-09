Nomes estranhos de cidades portuguesas – Portugal News

Viaje connosco para descobrir alguns dos topónimos mais estranhos de Portugal.

Covid

Como esperado, a vila ganhou popularidade durante a pandemia de Covid-19. A semelhança do som das duas palavras em português voltou os olhos do país para este pequenino local localizado no norte de Portugal, no distrito de Praga. É uma aldeia muito tradicional com apenas 270 habitantes e não esteve de forma alguma ligada à epidemia.

Caro Quimato

Situada no distrito de Vila Real, encontra-se a aldeia de Caro Quimato, que se traduz do português para o inglês como “carro queimado”. Embora o nome seja interessante, seu significado não tem nada a ver com nada literal. Rodeado por paisagens deslumbrantes e colinas onduladas, as pessoas só podem esperar momentos de tranquilidade nesta aldeia, e os carros podem ser estacionados sem medo!

Buca Farinha

Típica aldeia portuguesa do norte do país, o nome da vila pode evocar a falta de farinha. Mais uma vez, este é um local tranquilo e não há registos de ausência de pão ou farinha.





Shopping Lavato

O Mall Lavado está localizado no Alentejo muito próximo do Oceano Atlântico. A tradução desta aldeia significa “mal lavada”. Quando as pessoas vêm tirar fotografias com a placa do nome da aldeia, ficam para admirar as maravilhosas paisagens da Costa Vicentina.

Cabeça Gorda

Ao contrário do que diz o nome, a gente de Cabeça Gorda não é “cabeça gorda”. Cabeza Gorda, onde vivem mais de mil habitantes, é a aldeia mais jovem do concelho de Beja e é o local perfeito para passar momentos com os habitantes locais.

Mendigo

Localizada no bairro de Lira, esta cidade tem um nome que pode incomodar ou rir por causa de suas conotações sexuais. Porém, o nome da cidade nada tem a ver com o órgão masculino. A cidade já foi destino da música portuguesa da cantora Rosinha, simplesmente por causa de seu nome. No entanto, a origem do nome é muito menos maliciosa e surgiu quando havia muitos pinheiros que podiam deixar cair a resina que se acumulava no que ficou conhecido como picha – daí o nome.

Venda Das Rabarigas

“Vender mulheres”, claro, é crime, mas aqui em Alcobaça, junto ao IC2, é simplesmente o nome de um lugar em Portugal. Apenas algumas casas na cidade margeiam a estrada principal. Conta-se que três meninas trabalhavam em um antigo supermercado ali perto e vendiam para o trânsito, o que pode ser a razão do nome.