Os Braves conquistam o título da NL East de 2023



Os Braves estão com 63-26 desde 3 de junho. Eles saíram de maio com quatro jogos, junho com sete jogos, julho com 11 jogos. A liderança e agosto com 14 jogos. Eles terminou 17 jogos à frente dos Phillies.



"Chegamos ao treino de primavera e a primeira coisa que dizemos é que queremos vencer

[NL\] "Leste," Strider disse. "Acho que quando você fala sobre algo e faz disso seu objetivo, e você está tão comprometido com isso, isso afeta sua preparação e seu foco. Isso permite que você reduza e supere qualquer tipo de adversidade.

Strider postou uma ERA 1,56" Mais de 40 1/3 innings (sete jogos) contra os Phillies. Mas foi difícil esquecer as lutas na terceira entrada que ele enfrentou ao iniciar o jogo 3 do NLDS no ano passado, apesar de permanecer estável durante a maior parte das três semanas anteriores devido a uma distensão oblíqua. A vitória de quarta-feira foi um lembrete de quão rápido o Braves se distanciou se livrar de possíveis problemas este ano. Strider e Elder tornaram-se All-Stars na ausência de Fried e Wright. Quanto a Charlie Morton, ele provou que ainda há magia em seu braço de 39 anos.



Mas o que faz deste time o melhor time da história do Braves é o ataque incrível, que acumulou um recorde de 282 home runs na NL. marcou e marcou 312, cinco a mais que o recorde da AL/NL. Riley, 35, junta-se a Olson, 51, e Acuña, 37, como membros da equipe com mais de 35 anos. A incrível temporada de recuperação de Marcell Ozuna fez dele um dos jogadores deste clube. Ozzie Albies home run como o Braves é apenas o segundo time a ter cinco jogadores acertando mais de 30 home runs na mesma temporada, juntando-se aos Twins de 2019.

Então, não aconteceu "Não se trata apenas dos candidatos a MVP. Mas com Acuña à beira de uma temporada de 40 homers e 40 roubos de bola – e talvez uma temporada anteriormente imprevista de 40-70 – e Olson procurando estabelecer os recordes de home run da franquia e RBI , eles estão aumentando o esplendor de uma temporada que pode ser comemorada várias vezes mais este ano.



"Cada título de divisão parece diferente, mas o próximo a cada ano é o melhor. AJ Minter disse. "Isso é o que esperamos quando vestimos uma camisa do Atlanta Braves todos os anos, estar aqui todos os anos. Isso é o que torna esta equipe e organização tão especiais."

Filadélfia – Embora possam nunca ter enfrentado um desafio, os Braves ainda gostaram da emoção de ganhar o sexto título consecutivo da Liga Nacional Leste. Eles borrifaram champanhe e começaram a almejar uma longa sequência de pós-temporada com uma vitória por 4-1 contra os Phillies na noite de quarta-feira no Citizens Bank Park.