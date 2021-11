Os astrônomos podem ter descoberto um planeta em outra galáxia pela primeira vez

o Procurando por exoplanetas Aventure-se além da Via Láctea. Astrônomos usando NASA Observatório de raios-X Chandra Você tem Encontrado Quais podem ser os primeiros sinais de um planeta em outra galáxia. A equipe observou uma diminuição no brilho dos raios-X indicando um planeta passando na frente de uma estrela na galáxia Messier 51 (também conhecida como M51) a 28 milhões de anos-luz de distância. Para o contexto, todos os exoplanetas candidatos na Via Láctea não estão a mais de 3.000 anos-luz da Terra – e este planeta facilmente estabeleceria um recorde de distância se confirmado.

A natureza das estrelas tornou essa façanha possível. Como os pesquisadores tiveram que se concentrar em sistemas binários de raios-X brilhantes, onde a região dos raios brilhantes é relativamente pequena, a travessia foi muito mais fácil. A detecção convencional de estrelas próximas requer uma detecção mais sensível à luz, porque um planeta pode bloquear apenas uma pequena quantidade de luz de uma estrela em particular.

O planeta em si é considerado do tamanho de Saturno, mas orbita seus hospedeiros (uma estrela 20 vezes a massa do Sol mais um buraco negro ou estrela de nêutrons) com o dobro da distância.

Os cientistas não acreditaram que o escurecimento foi causado por nuvens de gás ou poeira, já que não correspondem ao evento que eles registraram no M51. No entanto, o planeta vai concordar com os dados.

O desafio, como você pode imaginar, é verificar esses dados. A grande órbita do planeta pode excluir outro trânsito por cerca de 70 anos, e não ficará claro exatamente quando os astrônomos terão que dar uma olhada. O trânsito de três horas deste planeta candidato não forneceu uma grande janela. Isso também pressupõe que uma estrela “viva” não exploda e inunde o planeta com radiação.

Se houver confirmação, a descoberta será muito significativa. Embora não haja muitas dúvidas sobre a existência de planetas em outras galáxias, seria útil ter evidências de sua existência. Isso também poderia estender significativamente as pesquisas por planetas futuros para vizinhanças galácticas, não apenas estrelas próximas.