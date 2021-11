Esta jovem de 31 anos se recusa a deixar o câncer de mama vencer a batalha

adesivos de fita rosa

Fonte: Dusan Stankovic / Getty

mulheres com câncer de mama Geralmente é diagnosticado por volta dos 50 anos. Natoya Pascascio foi diagnosticado aos 30 anos. Ela foi diagnosticada Câncer de mama triplo negativoEle tem opções de tratamento limitadas devido à falta de estrogênio, progesterona e uma proteína chamada fator de crescimento epidérmico humano. A quimioterapia e a radiação ainda são eficazes, mas têm muitos efeitos colaterais dolorosos.

Por mais assustador que seja o diagnóstico, para Pacasio, 31, a vivência deu-lhe uma nova perspectiva de vida.. Leia sua história abaixo.

Como você descobriu

Eu estava amamentando e senti um caroço. A princípio pensei que fosse um duto de leite bloqueado, então tentei removê-lo, mas ele não se mexia. Algumas semanas depois, fui ao meu médico, que por acaso era uma pessoa negra, e eles disseram que eu não faria uma mamografia se não tivesse um histórico familiar de câncer de mama. Eu nunca tive câncer na minha família, então foi estranho, mas eu confiei no meu médico. Low e eu chegamos na mamografia e a técnica diz que ela não pode fazer. Eu disse, mas meu médico disse que preciso. Era como se você tivesse apenas 30 anos, então ela teve que esperar a aprovação do supervisor. Após a mamografia, o supervisor entrou na sala e disse que eu precisava de uma biópsia imediatamente. Então fui diagnosticado com câncer de mama. Foi surreal. Eu tinha apenas 30 anos e tinha cinco e um ano de idade. Eu não quero morrer.

Como foi a quimioterapia?

Recebi quimioterapia intravenosa com AC-Taxol e depois uma mastectomia em que todos os gânglios linfáticos do meu lado direito foram removidos. Então eu fiz 25 rodadas de radiação e queimei muito. Atualmente, estou recebendo quimioterapia oral.

Fui diagnosticado com triplo negativo [breast cancer] Então eles jogaram tudo nele. Mas eu e meu sistema de apoio rezamos para que não ocorram efeitos colaterais adversos. Eu estava tão cansado e parecia o Little Bell, mas Deus me salvou do vômito e de todos os outros efeitos realmente agressivos.

Como o câncer de mama afetou sua saúde mental?

A história continua

Alguns dias foram melhores do que outros. Meu divórcio foi requerido 12 dias antes do meu diagnóstico, portanto, ser mãe solteira e lutar contra o câncer de mama durante a pandemia não foi fácil. Eu senti como se estivesse sendo atacado por todos os lados.

Jesus é a fonte da minha esperança. Ele colocou uma comunidade tão maravilhosa em minha vida que realmente me ajudou. Minha família da igreja realmente me ajudou com isso, seja enviando comida para as crianças e eu para arrecadar dinheiro para nós. E sempre pronto para orar. Apoiar-me em Jesus me ajudou a lidar com minha condição mental e física. Minha parceira de oração, Shana, também orava comigo todas as segundas-feiras e um diácono da minha igreja, que também era sobrevivente do câncer de mama, me acompanhou nesta viagem. Eu também tenho um ótimo terapeuta.

O que ela aprendeu sobre si mesma durante esta viagem

Aprendi que não há problema em depender dos outros. Como negra, é quase certo que você deve fazer tudo, mas não é o caso. Também aprendi que sou mais forte do que pensava. Esta viagem não é para os fracos e faço com que pareça fácil.

Como o câncer de mama mudou sua vida

Eu sei que pode ser estranho dizer isso, mas minha vida tem sido melhor. Não, não quero ter câncer nem ter que passar por tratamentos e consultas que nunca acabam, mas estou grata por ter podido me sentir amada. Por muitos anos, não me senti amada nem desejada, e minha aldeia realmente me mostrou que não era esse o caso. As pessoas que me queriam doente também se revelaram. Tantas coisas aconteceram em poucos meses que tornaram minha vida muito melhor que não há dúvida de que Deus tem trabalhado em mim e sou grato que por meio dessa experiência ele será glorificado.