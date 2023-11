Oito estatísticas incríveis para Brock Purdy na partida 49ers-Buccaneers do QB – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Brock Purdy estava imparável no domingo no Levi’s Stadium quando o 49ers derrotou o Tampa Bay Buccaneers por 27-14, registrando uma classificação de passador perfeita na vitória da semana 11.

O quarterback de 23 anos completou 21 de 25 tentativas de passe para 333 jardas e três touchdowns com uma classificação de passe mais alta na carreira de 158,3 – a marca mais alta alcançável.

Purdy se junta às lendas do 49ers, Joe Montana e Steve Young, como os únicos zagueiros na história da franquia a realizar tal feito, mas essa não foi a única maneira pela qual ele gravou seu nome nos livros de história durante a vitória de domingo. Aqui estão mais oito estatísticas incríveis do grande jogo do jovem meio-campista:

A classificação de passador de Purdy de 158,3 em 25 tentativas de passe faz dele o primeiro QB do 49ers a atingir essa marca (mínimo de 20 tentativas).

Com uma classificação de passador de 158,3, Purdy se junta ao QB Lamar Jackson do Baltimore Ravens e ao QB Jared Goff do Los Angeles Rams como os únicos QBs com menos de 24 anos na história da NFL a ter uma classificação de passador de 158,3.

Com uma classificação de passador de 148,9 na semana 10 contra o Jacksonville Jaguars e uma classificação de passador de 158,3 contra Tampa Bay, Purdy se tornou o jogador mais jovem na história da NFL a postar uma classificação de passador de 145,0 ou superior em partidas consecutivas e o primeiro QB da NFL a postar. Passando na classificação de 145,0 ou superior em partidas consecutivas desde o ex-QB Drew Brees em 2018.

Purdy também se tornou o primeiro QB do 49ers a postar uma classificação de passador de 140,0 ou superior em jogos consecutivos desde o QB Alex Smith em 2012.

Os três passes para touchdown de Purdy dão a ele 18 na temporada e 31 em sua carreira. Seu passe de TD de 76 jardas para o wide receiver Brandon Aiyuk marcou o passe de TD mais longo de sua carreira e o passe de TD mais longo de um QB da NFL nesta temporada.

Purdy registrou quatro jogos na carreira com três ou mais passes TD e uma classificação de passador de 140,0 ou superior, a maior por um jogador em suas duas primeiras temporadas na história da NFL (Hall of Fame QB Curt Warner, três jogos em 1999). ).

Purdy (15 partidas) também se tornou o sexto QB na história da NFL a postar uma classificação de passador de 100 ou superior em 10 de suas primeiras 15 partidas na carreira (HOF QB Kurt Warner – 11 partidas; HOF QB Dan Marino – 10 partidas; QB Ben Roethlisberger ) – 10 partidas; Kansas City Chiefs QB Patrick Mahomes – 11 partidas; Dallas Cowboys QB Dak Prescott – 11 partidas).

Com 365 jardas contra o Cincinnati Bengals e 333 jardas contra o Bucs, Purdy se tornou o primeiro QB do 49ers a arremessar 300 ou mais jardas em jogos consecutivos em casa desde Steve Young em 1998.

O ar certamente está rarefeito para a última escolha geral do Draft da NFL de 2022. Purdy continua encontrando maneiras de provar que ele é o quarterback do 49ers que Kyle Shanahan está procurando – e o cara que esperançosamente levará San Francisco ao seu indescritível sexto Super Vitória no bowl.

