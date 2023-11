Brock Purdy tem um ‘chip’ em seu ombro tentando se estabelecer como 49ers QB – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Depois de enfrentar adversidades pela primeira vez em sua carreira na NFL durante uma dura sequência de três jogos, Brock Purdy se destacou nas duas últimas vitórias dos 49ers sobre Jacksonville Jaguars e Tampa Bay Buccaneers.

O jovem meio-campista atribui a mudança de mentalidade ao desempenho renovado do San Francisco nas últimas duas semanas, voltando a ter uma mentalidade de azarão na tentativa de provar que pode liderar o time no futuro.

“Fiquei mais chateado, nem mesmo porque fomos complacentes ou algo assim, mas quase, estamos entrando no jogo e isso será meio que dado a nós”, disse Purdy após o 27º gol do 49ers. -14 vitória sobre os Buccaneers no domingo no Levi’s Stadium. “Eu tive que voltar, cara. Temos que aceitar isso. Temos que vencer todos os jogos. Não importa contra quem jogamos, é a NFL. Qualquer coisa pode acontecer. Isto é, domingo.”

“E este é o slide [on my shoulder] Do qual eu estava falando. E então volto a isso e provo em cada movimentação, em cada jogo que posso ser o homem desse time, e tenho que conquistar isso toda semana nos treinos, nas reuniões, não importa o que aconteça. Então, essa é a mentalidade da qual venho falando e, sim, definitivamente mais sintonizado com os detalhes e coisas das últimas semanas e encontrando aquele chip novamente.”

Purdy certamente provou que pode ser “o cara” para São Francisco em sua vitória na semana 11, ao se juntar às lendas do 49ers Joe Montana e Steve Young como os únicos zagueiros na história da franquia a ter uma classificação de passador perfeita de 158,3. Além disso, Purdy é o único quarterback do 49ers a fazer isso enquanto faz 20 ou mais tentativas de passe.

Nada mal para um cara que foi selecionado por último pelos 49ers no Draft de 2022 da NFL.

Christian McCaffrey, companheiro de equipe de Purdy, gosta de ver o quarterback jogar com um pouco de fogo sob seu comando, dizendo aos repórteres no vestiário após a vitória de domingo que espera que os inimigos continuem chegando.

E mesmo durante a seqüência de três derrotas consecutivas dos 49ers nas semanas 6 a 8, onde Purdy foi atormentado por interceptações no final do jogo, a fé do técnico Kyle Shanahan no jogador de 23 anos nunca vacilou. Shanahan ainda gostou do que viu de Purdy na fita, apesar de alguns erros – algo que ele repetiu após a grande jogada do sinalizador contra o Tampa Bay.

“Você nunca sabe até que as pessoas passem por isso, mas quero dizer que o filme foi muito bom”, disse Shanahan sobre a possibilidade de Purdy ficar constrangido depois de incluir a referida filmagem. “O cara tem jogado de forma inacreditável nessas três derrotas, então não há realmente nada com que se preocupar. Você só precisa ter certeza de que ele não está inventando coisas que outras pessoas estão inventando. Pratique, siga o filme e faça o que você faz. “Ele fez algumas escolhas ruins nesses jogos, mas não houve nada que ele sentisse que precisava mudar o que estava fazendo, porque ele também estava jogando em alto nível nessas derrotas.”

Agora com 7-3 na temporada, os 49ers enfrentam um difícil desafio de três jogos, com grandes implicações nos playoffs da NFL nas próximas semanas. Eles viajarão para Seattle para enfrentar o 6-4 Seahawks no Dia de Ação de Graças e, em seguida, retornarão ao Lincoln Financial Field na semana 13 para uma revanche do campeonato NFC contra o número 1 da conferência, Philadelphia Eagles, antes de outro jogo contra Seattle no Levi’s Stadium em dezembro. .10.

E Purdy, que fez mais do que o suficiente para se estabelecer como zagueiro titular do 49ers, estará pronto – começando na semana 12 contra o rival de longa data San Francisco.

“Sim, estamos num ponto da temporada em que obviamente cada jogo é crucial. É enorme”, disse Purdy. “E entrar em um ambiente hostil em Seattle com a grande equipe que eles têm será um grande desafio para nós e estamos entusiasmados com isso.” Obviamente, a história remonta a essas duas organizações, e ser capaz de jogar no Dia de Ação de Graças contra eles na divisão em que estão, não existe nada melhor do que isso.

“Estou animado com isso.”

