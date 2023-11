Lauri Markkanen foi derrubado no jogo final por Kevin Durant no jogo Jazz vs.

(Rick Egan | Salt Lake Tribune) O atacante do Utah Jazz Lauri Markkanen (23) se junta ao atacante do Phoenix Suns Kevin Durant (35) e ao atacante Keita Bates-Diop (21), em um jogo da NBA entre o Phoenix Suns e o Utah Jazz. No Delta Center no domingo, 19 de novembro de 2023.

O Jazz and Suns jogaram talvez o jogo mais convincente da temporada da NBA nesta temporada.

Os árbitros encerraram o jogo da maneira mais difícil: um grupo de Stripes assistiu ao replay na quadra, decidiu que a falta que consideraram não era falta e encerrou a prorrogação dupla por 140-137, a favor do Phoenix.

Aqui fica a pergunta: foi um erro?

Árbitros, representados pelo chefe de equipe Zach Zarba:

“Em nossa opinião, havia evidências claras e conclusivas de que Durant fez contato legal com o jogador de basquete que bloqueou o chute primeiro. É por isso que o desafio foi considerado bem-sucedido.

O contato imediato foi revisado junto com o espaço de tiro e pouso durante o desafio?

“Sim, revisamos ambos os aspectos da jogada. Mas a evidência clara e conclusiva de que Durant chegou primeiro ao basquete foi a chave aqui. Isso tornou tudo depois marginal, em nossa opinião.”

Kevin Durant, Através da Associated Press:

“Foi ridículo até mesmo chamar isso. Eu sabia que bloqueei o chute e não toquei em nada. Mas o jogo é assim. Foi um processo rápido para ela, então tenho certeza que ela queria para revisá-lo e obter a ligação certa.” Fico feliz que eles tenham conseguido entrar em contato com Secaucus e consertar as coisas.

Lauri Markkanen:

“Pensei isso o tempo todo. Estou me preparando para fazer três lances livres, mas acho que não. Acho que ele pegou a bola, mas acertou meu braço esquerdo, e foi isso que acho que chamaram de falta. Aí eu vi o replay, e nem sabia se eles estavam olhando “para o contato físico, ou comecei a olhar para ver se estava no geral. Quer dizer, essa foi a decisão que eles tomaram, e eu não tenho qualquer coisa por isso. Mas obviamente é chato perder um jogo como esse.”

John Collins:

“Achei que (a má decisão original) foi uma boa decisão. Quero dizer, há dois caras correndo contra Lowry a toda velocidade. Ninguém o está deixando cair, e tenho vontade de bater um pouco no braço dele. Não sei o que fazer digamos, eles reverteram a decisão. Eles nunca fazem isso normalmente. “… Acho que são três pontos e uma olhada (para uma falta flagrante) por não deixar Lowry cair.

Will Hardy:

“O Natal está chegando, Andy. Gostaria de ficar com meu dinheiro. Pergunte-me depois do Natal.”

EU:

Eu acho que está muito perto.

Zarba está certo: pelas regras da liga, quando Durant toca a bola por cima, o contato com o pulso que se segue é anulado. Acho que ele está certo ao dizer que o contato com a bola veio antes do contato com o pulso.

A maior questão para mim é o que está acontecendo lá embaixo. Existem dois elementos aqui: Durant pousa na zona de pouso de Markkanen? Seu contato indireto com Markkanen é considerado um erro?

A primeira pergunta é muito difícil de responder, porque Markkanen gira e desaparece fora dos limites – não é o típico espaço de pouso para um atirador. Os pés de Markkanen não pousam nos pés de Durant, mas é claro que os pés deste estão em um lugar onde normalmente seria perigoso. Mas sem contato nos pés, os árbitros normalmente não marcarão.

Eu estava conversando com um treinador na semana passada que disse que este era um de seus problemas com a forma como o jogo é conduzido agora: embora uma falta flagrante no espaço de pouso deva impedir que os defensores entrem no espaço de pouso do arremessador, os jogadores agora estão procurando isso falta flagrante Ao pousar deliberadamente nos pés dos defensores – ironicamente resultando em mais torções nos tornozelos do que se não tivesse sido flagrante em primeiro lugar. Markkanen salva os tornozelos aqui… mas não salva o jogo. Isto não deveria ser uma opção.

A mão de Durant estava claramente no torso de Markkanen perto da recepção e Markkanen começou a iniciar seu movimento ascendente, embora o tenha liberado tarde. A questão aqui, de acordo com o livro de regras, é: a mão de Durant afeta o ritmo, equilíbrio ou movimento natural de Markkanen?

Francamente, essa é uma pergunta impossível de se ter certeza – é uma das razões pelas quais o livro de regras provavelmente mudará. Mas por mim? Markkanen parece completamente desequilibrado ao arremessar, e é por isso que ele cai do jeito que acerta. Acho que há um bom argumento de que a mão de Durant no torso contribuiu para o desequilíbrio de Markkanen.

Zarba claramente não tem ideia de qual mão para o torso… vem antes do bloqueio potencial, mas Zarba, em sua resposta, apenas chama a conexão após o bloqueio de marginal. Que tal ligar antes disso?

O mais incrível para mim é que eles mudaram isso. Collins está certo: normalmente, se os árbitros conseguirem encontrar qualquer Razão para apoiar a chamada original, eles o fazem. Neste golpe, parecia o contrário. Zarba e sua equipe procuravam motivos para anular a falta e perderam pelo menos um bom motivo para manter o apito.