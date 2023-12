Ohtani acerta um fora do parque, presenteando a esposa de Dodger, Joe Kelly, com um Porsche, dias antes do Natal

O novo fenômeno dos Dodger, Shohei Ohtani, interpretou o Papai Noel para a família de um companheiro de equipe na sexta-feira, presenteando Ashley Kelly com um novo carro esportivo em sua estratégia para atraí-lo para os Dodgers, oferecendo a Ohtani o número da camisa de seu marido.

Kelly é casada com o arremessador substituto Joe Kelly, que usava o número 17 – o mesmo número que Ohtani usou ao longo de seus seis anos na Liga Principal de Beisebol com o time. AnjosOnde aconteceu Dois prêmios de jogador mais valioso da Liga Americana Ele se tornou um fenômeno de mão dupla como arremessador e jogador de beisebol.

Ohtani pensou Sua decisão de agência gratuita No início deste mês, Ashley Kelly lançou uma campanha humorística nas redes sociais para trazer a estrela japonesa aos Dodgers, garantindo-lhe que ele poderia continuar a usar o número 17 como Dodger.

Usando hashtags #ohtake17ex-jogadora de futebol feminino da UC Riverside A Vídeo no Instagram Ohtani prometeu não apenas o número da camisa do marido, mas todos os equipamentos da família que o carregam – até mesmo um que também contenha a foto e/ou o nome de Joe Kelly. Depois que Ohtani assinou com a equipe, Ashley Kelly o seguiu Com outro vídeoDesta vez celebramos Ohtani concorda com um contrato de 10 anos e US$ 700 milhões Com os Dodgers. Nele, ela alegremente jogou todos os 17 itens no gramado da frente da família enquanto lhes mandava beijos de despedida.

Sua campanha valeu a pena, pelo menos para ela. Na sexta à noite eu postei vídeo Isso a mostra olhando com medo pela porta da frente para o carro esporte estacionado em frente à casa de Kelly.

“É seu, de Shohei”, diz uma voz de homem. “Ele queria te dar um Porsche.”

Os números das camisas são considerados quase sagrados na tradição do beisebol, por isso é comum que novos jogadores cheguem ao time e queiram um número que outro jogador já usou para oferecer a esse jogador algo de valor em troca do número. O jogador mais proeminente geralmente tem mais influência, e a campanha lúdica de Ashley Kelly admitiu que não haverá disputa sobre quem usará o número 17 na próxima temporada.

Ohtani ainda pode recompensar Joe Kelly de outras maneiras por lhe entregar o sortudo número 17. Enquanto isso, o apaziguador que fez parte da equipe dos Dodgers na World Series 2020 usará o número 99, que foi usado pela última vez pelo arremessador Hyun-Jin Ryu.

O redator da equipe do Times, Chuck Schilkin, contribuiu para este relatório.

