Mariners contratam Mitch Garver

Marinheiros e Mitch Garver Eles concordaram com um contrato de dois anos no valor de US$ 24 milhões, de acordo com Jeff Passan da ESPN (via X). O acordo será oficializado quando Garver passar no exame físico. Garver é representado pelo ISE Baseball.

enquanto Cal Raleigh Garver continua sendo o melhor reserva de Seattle, dando aos Mariners um taco de destaque que pode servir como apanhador reserva e uma presença regular como rebatedor designado. Esse foi um papel que Garver desempenhou com confiança com o Rangers na última temporada, atingindo 0,270/0,370/0,500 com 19 home runs em mais de 344 aparições em plate, servindo principalmente como DH para permitir o All-Star Jonas Heim Tempo regular atrás da placa. Garver foi então a primeira escolha exclusiva DH na pós-temporada do Rangers, acertando 0,226/0,317/0,434 com três home runs acima de 60 PA para ajudar o Texas a conquistar seu primeiro título da World Series.

Não foi exatamente uma temporada ideal para Garver, já que ele perdeu quase dois meses inteiros no início da temporada devido a uma entorse no joelho esquerdo. Isso dá continuidade ao padrão de lesões que atormentaram Garver ao longo de sua carreira, já que ele disputou apenas 232 dos 546 jogos possíveis desde o início da temporada de 2020. Esses problemas de saúde (variando de cirurgia no antebraço, distensões intercostais e lesões no joelho, quadril e edições anteriores) contribuíram para o uso limitado de Garver.Cada vez mais como apanhador, uma mudança para uma função de DH o ajudaria a permanecer em campo com mais dinheiro. Regularidade.

Isso dificultou a entrada de Garver na agência gratuita, porque embora ele fosse tecnicamente o melhor apanhador do mercado, era arriscado para a equipe contar com ele para algo mais do que um timeshare na posição. Como Nick Deeds da MLBTR sugeriu em outubro, o local de pouso ideal de Garver pode ser “um time com outra opção confiável para pegar, para que Garver possa ter um caminho claro para o tempo de jogo de DH e enfrentar menos pressão para se encaixar regularmente atrás da base”.

Os Mariners se encaixam perfeitamente no projeto, já que Raleigh se estabeleceu como o apanhador número 1 e uma grande potência nas últimas duas temporadas. O rebatedor Raleigh tem números muito melhores contra destros do que contra canhotos, o que combina bem com a habilidade de Garver de acertar destros em uma mistura de arremessos para canhotos.

Tom Murphy Ele assinou com os Giants na semana passada, embora os M's pareçam preparados para essa saída ao adquirir o apanhador Sebi Zavala como parte de Eugênio Suárez Negocie com Diamondbacks. Se Garver fosse principalmente um DH, os Mariners ainda poderiam ter espaço para Zavala no elenco servir como um apanhador reserva tradicional. Isso poderia evitar algumas manobras no elenco, já que Zavala está fora das opções das ligas menores, então os Mariners teriam que designá-lo para atribuição e colocá-lo na linha de isenção se quiserem mandá-lo para as ligas menores.

Sabe-se que Seattle está procurando um taco sólido para sua posição no DH, e um rebatedor destro em particular para ajudar a equilibrar a escalação. Nomes como Jorge Soler, JD MartinezE Rhys Hoskins Ela estaria no radar dos Mariners, mas Garver agora se juntará ao elenco em um contrato de dois anos. É um pouco menos do que os US$ 39 milhões da MLBTR de três anos esperados para Garver, embora ainda seja um bom dia de pagamento para jogadores que as equipes podem ter visto mais como um DH do que como um backup regular.

Adicionar um grande taco a todo custo também ajuda a mudar a narrativa do que tem sido deprimente para os fãs dos Mariners. Os Mariners devem assumir a propriedade total da rede esportiva regional ROOT Sports Northwest em 1º de janeiro, e os custos adicionais associados limitaram a capacidade do time de gastar com os salários dos jogadores. O presidente de operações de beisebol, Jerry Dipoto, disse no início de dezembro que a folha de pagamento dos Mariners aumentaria de um valor estimado de US$ 140 milhões a partir de 2023, mas a maioria das ações do clube antes de contratar Garver foram projetadas para cortar custos. A troca de Suarez removeu um salário significativo dos livros, e então Seattle desperdiçou muito dinheiro em uma troca de cinco jogadores com os Braves que viu… Jared Kelenic Foi tratado principalmente como uma forma de descarregar contratos Marco González E Evan White.

De acordo com Listar recursos, a folha de pagamento projetada dos Mariners para 2024 é agora de cerca de US$ 128,5 milhões, com o salário de Garver adicionado. Levando em consideração o valor de US$ 140 milhões de 2023, isso ainda dá aos M's alguma flexibilidade para buscar necessidades adicionais, como um outfielder ou ajuda externa. Dipoto minimizou a ideia de negociar com base na profundidade do campo de defesa jovem do time, no entanto, esta pode ser uma maneira mais econômica de obter ajuda para um jogador em posição do que contratar outro agente livre.

Contratar Garver na verdade representa uma mudança para Dipoto, por um lado, já que ele não costuma fazer barulho notável na agência gratuita. Notavelmente, Garver é o primeiro agente livre para um jogador de posição (e apenas o quarto agente livre de todos os tempos) e Dipoto assinou um contrato de vários anos durante seus oito anos no comando de Seattle. Isso pode significar que Garver pode ser a escolha certa para os Mariners neste inverno em termos de contratações de agentes livres relativamente importantes, ou talvez Dipoto mude de tática e procure outros agentes livres para reforçar ainda mais a escalação.

