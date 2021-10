O tempo de tela aumentou 60% durante o bloqueio da Covid, diz estudo liderado pela Universidade da Califórnia – Prazo

Feed de notícias: americanos bebem mais, fumam mais, assistem mais televisão E ela fez menos treinamento durante as paralisações de negócios relacionadas à pandemia e pedidos de permanência em casa, de acordo com a AP Universidade da CalifórniaUm estudo foi lançado hoje.

o estude, publicado na revista Nutrients, sediada na Suíça, afirmou que os americanos em grande parte se estabeleceram em uma rotina consistente durante o auge da pandemia.

“Descobrimos que as regulamentações sobre a restrição de atividades não essenciais e ordens de permanência em casa durante a pandemia tiveram efeitos negativos profundos em comportamentos de estilo de vida em adultos americanos”, de acordo com uma declaração do Dr. Epidemiologista e principal autor do estude. “Embora essas mudanças sejam ruins para todos os americanos, elas afetam desproporcionalmente as minorias raciais e étnicas nos Estados Unidos, que já carregam um fardo maior de doenças do que Doença do coronavírus-19. “

Os pesquisadores pesquisaram amostras representativas de adultos americanos de todo o país em outubro, pedindo-lhes que relatassem comportamentos de estilo de vida, como tempo de exercício, tempo gasto em frente a uma televisão ou tela de computador, consumo de álcool, tabagismo e consumo de fast food.

De acordo com a pesquisa, os entrevistados relataram uma redução de 31,2% no tempo de exercício em comparação com os tempos pré-pandêmicos, enquanto o tempo de tela aumentou 60,4%, o consumo de álcool aumentou 23,2% e o tabagismo aumentou 9%. No entanto, o consumo médio de fast food caiu de 1,41 vezes por semana antes da pandemia para 0,96 vezes por semana durante a pandemia.

O coautor do estudo, Dr. Jian Li, que também é afiliado ao Fielding School Center, disse:

Para a saúde ocupacional e ambiental. “Se isso persiste enquanto a pandemia continua, e se a qualidade de vida e o bem-estar de um indivíduo são afetados subsequentemente, precisa ser examinado, mas está claro que os recursos e apoio que podem ajudar as pessoas a manter estilos de vida saudáveis, durante e após uma pandemia , são necessários. desesperadamente. “

O City News Service contribuiu para este relatório.