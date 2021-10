James Webb Space Telescope da NASA chega à Guiana Francesa antes de seu lançamento em 18 de dezembro

Os voos terrestres do próximo grande observatório espacial da NASA estão chegando ao fim.

Um navio de carga carregando 10 bilhões de dólares Telescópio espacial James Webb Ele chegou à Guiana Francesa na terça-feira (12 de outubro), encerrando um cruzeiro de 16 dias que viajou 5.800 milhas (9.300 km), disseram funcionários da NASA.

O navio, conhecido como MN Colibri, partiu de Seal Beach em Orange County, no sul da Califórnia, em 26 de setembro. Ele entrou no Canal do Panamá em 5 de outubro, mudou-se do Oceano Pacífico para o Mar do Caribe e então seguiu para a França. Guiana, um território francês na costa nordeste da América do Sul.

Relacionado: Construindo o Telescópio Espacial James Webb (fotos)

A preciosa carga será então transportada para o espaçoporto europeu em Kourou, Guiana Francesa, onde será preparada para o lançamento de um foguete Ariane 5 da Arianespace em 18 de dezembro.

Após a decolagem, Webb seguirá em direção à Terra-Sol Lagrange Point 2, um local gravitacionalmente estável no espaço a cerca de 930.000 milhas (1,5 milhão de km) de seu planeta natal. Uma vez lá, 13.670 libras. O telescópio (6.200 quilogramas) começará a observar o universo em luz infravermelha, ajudando os cientistas a estudar as primeiras estrelas e galáxias do universo e a procurar sinais de vida na atmosfera próxima. planetas estranhos , entre muitas outras tarefas.

“O Telescópio Espacial James Webb é uma conquista tremenda, criado para mudar nossa visão do universo e promover a ciência incrível,” Administrador da NASA Bill Nelson Ele disse em um comunicado hoje .

“Webb vai olhar para trás, mais de 13 bilhões de anos, para a luz que surgiu logo após o Big Bang, com a capacidade de mostrar à humanidade o mais distante que já vimos no espaço”, disse Nelson. “Agora estamos muito perto de resolver os mistérios do universo, graças às habilidades e experiência de nossa equipe formidável.”

O caminho de Webb até a plataforma de lançamento foi longo e indireto. O desenvolvimento do ambicioso telescópio começou em 1996, inicialmente com lançamento previsto para 2007, mas o projeto enfrentou muitos atrasos e custos excessivos ao longo dos anos.

A montagem do grande observatório finalmente começou em 2013 no Goddard Space Flight Center da NASA em Greenbelt, Maryland. Em 2017, o telescópio foi enviado ao Johnson Space Center da NASA em Houston para testes de resfriamento. Um ano depois, Webb foi às instalações do empreiteiro principal Northrop Grumman no sul da Califórnia para uma série mais extensa de experimentos, que não terminou até agosto do ano passado. A conclusão desses testes abriu caminho para a viagem do telescópio à Guiana Francesa.

“A chegada de Webb ao local de lançamento é um evento crítico”, disse Gregory Robinson, diretor do programa Webb na sede da NASA em Washington, D.C., no mesmo comunicado.

“Estamos muito entusiasmados por finalmente enviar o próximo grande observatório do mundo para o espaço profundo”, acrescentou. “Webb cruzou o país e viajou por mar. Agora, ele fará seu último voo com foguete a um milhão de milhas da Terra, para capturar imagens impressionantes das primeiras galáxias no universo primitivo que certamente mudarão nossa compreensão de nosso lugar no universo. ”

Nota do editor: A versão original desta história afirmava que MN Colibri viajou 1.500 milhas (2.500 km) para o mar a caminho da Guiana Francesa. A NASA forneceu este número, mas depois disse que estava incorreto. A história foi atualizada com o número correto, que a NASA diz ser 5.800 milhas (9.300 km).