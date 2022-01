O Telescópio Espacial Webb implanta um espelho secundário à medida que se aproxima do destino final

Animação mostrando a implantação do suporte de espelho secundário. GIF : NASA / Gizmodo

O Telescópio Espacial James Webb implantou com sucesso o tripé que segura o espelho secundário do observatório, no que é um marco de missão crítica.

Webb foi lançado no dia de Natal , mas muito já aconteceu, incluindo as implantações bem-sucedidas do painel solar do observatório e do escudo solar de cinco camadas, o último dos quais foi realização Somente ontem. Hoje, a equipe Webb mudou seu foco para o espelho secundário, o primeiro de uma série de implantações relacionadas à óptica Webb.

O espelho secundário tem 2,4 pés (0,77 metros) de largura. Ele está localizado nas extremidades de três braços longos É um dos componentes mais importantes do observatório de US $ 10 bilhões.

Web é um arquivo Espelho telescópico três anastigmat Consiste em uma grande largura de 21,3 pés (6,5 metros O espelho principal, o espelho secundário e o espelho triplo. O espelho primário, usando seus setores banhados a ouro de 18 peças, coletará luz de estrelas distantes, galáxias e exoplanetas e, em seguida, refletirá um feixe focalizado para espelho secundário. O feixe irá então saltar de volta O espelho principal e a entrada nos espelhos retrovisores triplos e de precisão. Lá, a preciosa luz finalmente alcançaria os quatro instrumentos científicos atrás do espelho primário.

Visualização do espelho secundário totalmente implantado durante o teste. foto : NASA / C. gênio

A implantação do tripé reflexivo secundário começou hoje às 10:40 AM EST. O primeiro passo foi disparar uma série de travas de lançamento que evitaram que o telescópio dobrado fosse danificado durante o lançamento. Após uma rápida verificação de confiança, os controladores enviaram um comando ao tripé para fazer um pequeno movimento, que ocorreu às 11h08. Felizes com o resultado, os controladores emitiram um comando para fazer o movimento completo – versão de suporte menor com intenção.

dependente de dados, Visualização animada em tempo real do telescópio Apresentado no Webcast ao vivo da NASA para publicação de fotos Tripé gira lentamente em posição. A parte inferior das pernas moveu-se para o lugar, enquanto a parte superior da perna abriu com sua dobradiça como esperado. A estrutura de suporte atingiu sua posição totalmente estendida às 11h20 EST , cerca de 11 minutos após a emissão da ordem de transferência completa. Os controladores então travaram o espelho secundário no lugar, em um processo que durou 45 minutos.

Captura de tela da transmissão da NASA da implantação do espelho secundário, que mostra uma visão em movimento do telescópio Webb e das salas de controle. captura de tela : NASA TV

Detecção bem-sucedida do suporte do refletor secundário Prepare o cenário para a próxima etapa: teste o espelho para ter certeza de que ele se move conforme solicitado. Supondo que tudo corra bem, a equipe abrirá e fechará as asas principais do espelho. Enquanto tudo isso está acontecendo, o telescópio, junto com seus instrumentos científicos, passará por um resfriamento rápido agora que as viseiras foram colocadas no lugar. NASA Diz Webb deve levar várias semanas para atingir temperaturas estáveis.

O observatório está a caminho de seu destino, Lagrange ponto 2 , que está localizada a cerca de 1 milhão de milhas (1,5 milhão de km) da Terra. As operações científicas devem começar em cerca de seis meses, quando o telescópio infravermelho coletará a luz das primeiras galáxias e estrelas que aparecerem no universo .

mais: Aqui está o que poderia acontecer com o Telescópio Espacial Webb.