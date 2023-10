O show de Travis Scott na PNC Arena no sábado foi adiado e o motivo não está claro

Raleigh, Carolina do Norte – O tráfego ao redor do show diminuiu na noite de sábado depois que o show planejado do rapper Travis Scott na PNC Arena em Raleigh no início do dia foi adiado.

A cerimônia interna estava marcada para sábado, às oito da noite. Os organizadores disseram que os portadores de ingressos deverão ficar com os ingressos, que serão homenageados em outra data, ainda não divulgada.

Muitos fãs ficaram surpresos com o anúncio, e alguns ainda chegaram à PNC Arena na noite de sábado sem saber que o show havia sido adiado. Um locutor da PNC Arena disse que o show foi adiado “por razões fora do nosso controle”.

Os fãs que compareceram esperam que um novo show seja anunciado em breve.

“Eles apenas me disseram que não tinham explicação [for] Tyler Long disse: “Por que ele não está aqui?” “Não há nada com que se preocupar, mas ao mesmo tempo, Travis, eu queria que você estivesse aqui, você me sente?”

Alguns espectadores viajaram para vê-lo se apresentar, incluindo Charlie Bodenstein, que veio de Miami para assistir ao show.

O concerto teria sido o primeiro de Bodenstein.

“Honestamente, é realmente decepcionante”, disse Bodenstein.

Scott se apresentou na PNC Arena na noite de sexta-feira. Um segundo show em Raleigh no sábado foi adicionado à turnê Utopia-Circus Maximus devido à popularidade do artista.

As páginas do rapper nas redes sociais não mostraram nenhuma explicação para a mudança de última hora. Alguns fãs entraram em contato com o rapper no Instagram para pedir explicações, mas não obtiveram resposta.

WRAL News está trabalhando para descobrir por que o show foi adiado.

Condições de trânsito estão ocupadas nesta sexta-feira

O tráfego estava intenso no recinto de feiras do estado da Carolina do Norte na noite de sexta-feira devido ao show e ao primeiro fim de semana da feira.

Algumas empresas ao longo da Hillsborough Street aproveitaram a situação convertendo suas vagas de estacionamento em zonas de estacionamento pagas.

“Normalmente ficamos 80 a 90 por cento atrasados ​​durante a semana durante o show”, disse Tommy Hastings, da Burke Brother’s Hardware. “Voltando às vezes, o trânsito será de um quilômetro e meio.”

Durante esse período, o trânsito na área piora a cada ano e o comércio local é bastante afetado.

O congestionamento do tráfego pode ser intenso, às vezes estendendo-se por quilômetros. E com o fim de semana de abertura coincidindo com o show de Travis Scott na sexta-feira, as opções de estacionamento estão se tornando mais escassas.

Visitantes como Tina Crews tiveram que passar muito tempo procurando estacionamento na sexta-feira e acabaram caminhando um quilômetro até o recinto de feiras.

“Infelizmente não pudemos estacionar na PNC Arena, então tivemos que encontrar outro estacionamento”, disse Cruz.

A tripulação e outras pessoas estacionarão seus carros para assistir ao evento que esperaram o ano todo.

“Nós nos barbeamos por cerca de 30 minutos e então ficamos livres Estacionamento e “Ficava a cerca de um quilômetro de distância, então valeu a pena”, disse Cruz.

Além disso, a construção em andamento na Hillsborough Street aumenta os desafios de tráfego. Embora o Departamento de Transportes da Carolina do Norte tenha aberto faixas adicionais para aliviar o congestionamento, considerar uma rota alternativa pode ser uma opção sensata para evitar engarrafamentos esperados.

Espere tempos de viagem mais longos e planeje com antecedência se for à feira durante esse período movimentado.

Os meteorologistas do WRAL esperam que a chuva termine no sábado por volta das 16h, tempo suficiente para que as pessoas possam desfrutar de uma noite úmida na feira.