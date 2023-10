A cláusula oculta do contrato do filme de Tom Cruise gerou grande controvérsia em meio à greve SAG-AFTRA

Se você comprar um produto ou serviço avaliado de forma independente por meio de um link em nosso site, SheKnows poderá receber uma comissão de afiliado.

Você já se perguntou por que não havia um oficial? Missão Impossível Videogame com Tom Cruise? Ou por que você normalmente não vê o rosto dele nas mercadorias? Bem, isso é graças aos seus contratos.

De acordo com LadBible via Notícias internacionaisCruise supostamente tem uma cláusula secreta em todos os seus contratos de filmes afirmando que “a imagem do ator não pode ser usada para criar qualquer mercadoria”. E ele tem isso há literalmente anos (assim como Dwayne “The Rock” Johnson e… Uma Thurman)!

Por esse motivo, seu rosto não pode ser legalmente utilizado em nenhuma outra imagem que não seja o filme, razão pela qual sua imagem não foi utilizada no filme. Missão: Impossível III E Guerra dos Mundos Jogos PlayStation.

Missão: Impossível – Dead Reckoning, Parte 1 (também conhecida como Missão: Impossível 7), a partir da esquerda: Hayley Atwell, Tom Cruise, 2023. PH: © Paramount Pictures / Cortesia Everett Collection

Agora, como dissemos, ele tem lutado com isso há anos, e muito antes do SAG-AFTRA de 2023 Greves Aconteceu.

Embora a greve lute por muitos direitos diferentes, um dos maiores pontos de discórdia é a guerra contra a inteligência artificial no cinema. A greve foi contra a Aliança dos Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), especificamente para encontrar um compromisso na definição de regulamentações no campo da inteligência artificial no que diz respeito ao uso dos rostos dos atores.

Embora Cruz supostamente quisesse promover seu movimento durante as greves, O Hollywood Reporter fez Ele revelou que pressionou para que o AMPTP fosse ouvido Preocupações SAG-AFTRA Sobre inteligência artificial.

LOS ANGELES, CA – 14 DE JULHO: Membros do Hollywood Actors Guild SAG-AFTRA fazem piquete com roteiristas do lado de fora do FOX Studios no segundo dia da greve dos atores em 14 de julho de 2023 em Los Angeles, Califórnia. Membros do SAG-AFTRA, o maior sindicato de Hollywood que representa atores e outros trabalhadores da mídia, juntaram-se aos trabalhadores em greve do WGA (Writers Guild of America) na primeira greve conjunta contra os estúdios desde 1960. A greve poderia encerrar toda a produção de Hollywood com escritores no terceiro filme. mês de sua greve contra os estúdios de Hollywood. (Foto de David McNew/Getty Images)

Agora, esses detalhes ressurgidos sobre seu contrato fizeram parte de um debate de meses em torno do X, o aplicativo de mídia social anteriormente conhecido como Twitter. Muitas pessoas ficaram do lado de Cruz e de sua cláusula contratual exclusiva.

“Tenho que reconhecer Tom Cruise porque ele se recusou terminantemente a ceder à sua imagem e foi mais esperto que a IA. Diga o que quiser sobre ele, mas ele se trata como uma marca e não permite que seu nome seja divulgado. comprado, vendido e replicado. Um usuário X disse.

Outro escreveu: “Vou servir no lado Tom Cruise na guerra contra a IA.

No entanto, muitos apontaram as conexões de Cruz Cientologia E como ele realmente vendeu sua imagem para Igreja polêmica Porque ele é considerado o “rosto” dela. Muitos usuários do X escreveram sobre isso, e o mais popular é um deles Do utilizador Leia as reflexões: “Desculpe, ‘não permitirei que o nome dele seja comprado e vendido’ porque a face pública do culto é ridícula.”

Antes de ir, clique aqui Para ver todas as celebridades que apoiaram as greves SAG-AFTRA e WGA.

