O rei Carlos prolongou a sua estadia no hospital, causando “preocupação” real.

A decisão dos médicos do rei Charles de mantê-lo no hospital pela terceira noite após a operação da próstata causou “preocupação” porque ele só deveria ficar no hospital por duas noites, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Conversando com solUma fonte disse: “Entende-se que Charles não ficará no hospital por mais de duas noites, a menos que haja algum tipo de problema imprevisto.

“A estadia adicional é puramente preventiva, mas mesmo assim causou alguma preocupação.”

A fonte acrescentou que Charles, que agora se espera que seja libertado na segunda-feira, pode permanecer fora da vista do público por mais tempo do que o esperado, dizendo: “Espera-se agora que Charles terá que evitar o emprego público por pelo menos um mês com base em “Aconselhamento médico. Mas conhecendo o rei, ele tentará manter algumas reuniões privadas e insistirá em acompanhar seus documentos.”

o sol Eles acrescentaram que esperavam que Kate Middleton, que também estava na clínica de Londres para uma cirurgia abdominal, também recebesse alta do hospital na segunda-feira.

Numa violação do protocolo, sua esposa, Camilla, visitou Charles duas vezes no fim de semana.

“Charles é um cara mais velho”, disse um amigo anteriormente ao The Daily Beast. Ele tinha 73 anos quando sua mãe morreu, então mesmo que viva até os 100 anos, ele não está nem perto da metade do reinado de sua mãe. [70 years]. Receio que os meus problemas de próstata sirvam como um lembrete indesejado destes factos simples.