“Mona Lisa”: manifestantes jogam sopa na pintura do Museu do Louvre, em Paris

Manifestantes do grupo ambientalista Riposte Alimentaire dirigem-se aos espectadores depois de terem atirado sopa à “Mona Lisa”.





CNN

–



Os manifestantes jogaram sopa…Monalisa“A pintura esteve em Paris no domingo, mas foi protegida de danos pela sua cobertura de vidro.

O grupo ambientalista Riposte Alimentaire – que se traduz aproximadamente como “resposta alimentar” – disse que dois manifestantes envolvidos na sua campanha estavam por trás do vandalismo.

a vídeo O incidente mostra manifestantes jogando sopa de laranja em garrafas antes de se esconderem sob uma barreira protetora para se dirigirem aos espectadores. “O que é mais importante: a arte ou o direito a uma alimentação saudável e sustentável?” Ele ouviu alguém perguntar.

Desde então, o Museu do Louvre reabriu a sala “Hall of States”, que contém a pintura “Mona Lisa”, depois de ter sido desocupada.

Um comunicado divulgado pelo museu dizia: “Dois ativistas do movimento ambientalista Riposte Alimentaire borrifaram sopa de abóbora no vidro blindado que protege a Mona Lisa, no domingo, 28 de janeiro de 2024, por volta das 10h (4h EST).”

“A equipe de segurança do Museu do Louvre interveio imediatamente.”

O museu disse que estava registrando uma reclamação.

No X, plataforma anteriormente conhecida como Twitter, a ministra da Cultura francesa, Rachida Dati, condenou o protesto. “A Mona Lisa, tal como a nossa herança, pertence às gerações futuras”, acrescentou. livros. “Nenhum problema pode justificar atingi-la!”

“Ofereço todo o meu apoio ao pessoal do Louvre”, acrescentou Dati, que foi nomeado ministro da Cultura pelo novo primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, no início deste mês.

A obra-prima de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, está exposta no Museu do Louvre e é sem dúvida a… A pintura mais famosa do mundo. Milhões de visitantes fazem fila todos os anos para ver, fotografar ou tirar fotos da pequena obra de arte, que mede pouco mais de 70 centímetros de altura e menos de 60 centímetros de largura.

Pintado no início do século XVI, este misterioso retrato conhece bem o vandalismo e o roubo.

Ele era Roubado em 1911 Por um funcionário do Louvre, aumentando o seu perfil internacional, a parte inferior da pintura foi atacada por um ácido na década de 1950, o que levou o museu a reforçar as medidas de proteção em torno da obra, incluindo vidros à prova de balas.

Em 2009, uma mulher com raiva jogou uma xícara de cerâmica no prato, quebrando a xícara e deixando o prato ileso.

Então, em 2022, um visitante Geada manchada Todo o vidro protetor da pintura renascentista.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.

Jackie Palumbo da CNN contribuiu para este relatório.