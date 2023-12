O rebaixamento da Moody’s complica a “guerra” de Pequim contra os ursos do mercado

A decisão da Moody’s aumenta a pressão sobre o governo para fazer mais para apoiar os mercados

Analistas dizem que a confiança nos ativos chineses pode deteriorar-se ainda mais

As medidas de Pequim para impulsionar a economia e os mercados tiveram um impacto modesto até agora

XANGAI/HONG KONG (Reuters) – A perspectiva negativa da Moody’s para a China intensificou a batalha de Pequim contra os mercados em declínio, aumentando a pressão sobre o governo para tomar medidas mais agressivas para apoiar a queda das ações e estabilizar o yuan à medida que a confiança dos investidores se deteriora.

No seu anúncio de terça-feira, a agência de classificação citou fracas perspectivas de crescimento, somando-se aos crescentes receios globais de que o milagre económico da China tenha acabado, o que poderá deixar a segunda maior economia do mundo presa na armadilha do rendimento médio.

Embora a Moody’s tenha mantido a classificação soberana da China em A1, baixou a sua perspectiva de estável para negativa, citando o aumento da dívida municipal e problemas no mercado imobiliário. Tais preocupações levaram outras instituições a fazer comparações com sintomas macroeconómicos semelhantes que o Japão estava a experimentar antes das “décadas perdidas” da recessão.

Embora os elevados níveis de endividamento da China e a dependência excessiva do sector imobiliário façam parte da conversa há muito tempo, a voz da agência de classificação teve peso suficiente para renovar a venda de activos da China e estimular os bancos estatais a tomarem medidas nos mercados.

“É uma guerra financeira”, disse Yuan Youwei, fundador e CEO da Water Wisdom Asset Management.

A medida da Moody’s “levaria a diluição dos activos chineses por parte dos estrangeiros e também levaria a custos de financiamento mais elevados na China, o que poderia levar a uma deterioração na qualidade dos activos”.

As autoridades tomaram uma série de medidas de apoio económico e medidas específicas para apoiar o mercado de ações, incluindo a redução do imposto de selo, o abrandamento do ritmo das cotações e a obtenção de fundos apoiados pelo Estado para comprar ações.

Numa aparente tentativa de acalmar o mercado, o jornal oficial Shanghai Securities News informou na quarta-feira que o regulador de valores mobiliários da China iria intensificar as reformas para atrair mais capital de longo prazo para o mercado.

Na semana passada, a estatal China Reform Holdings Corp disse que tinha começado a comprar fundos de índice para apoiar o mercado, na sequência de um movimento semelhante do fundo soberano Central Huijin Investment.

Mas do outro lado do comércio, poderá ser difícil afastar as fracas perspectivas para a economia chinesa, uma vez que a confiança permanece baixa.

“É provável que as pressões sobre as ações chinesas e sobre a economia em geral aumentem se o custo do seguro da dívida soberana continuar a subir e os resgates começarem”, disse Ryan Young, economista do Instituto de Investigação Económica dos EUA.

A China já utilizou várias ferramentas para impulsionar a procura, mas com efeitos limitados, “por isso convencer as pessoas a restaurar a confiança neste mercado será realmente difícil”, disse Rob Carnell, chefe de investigação da Ásia-Pacífico no ING.

Em última análise, alertam os analistas, o sentimento só se estabilizará de forma sustentável se a China apresentar um roteiro credível e de longo prazo para resolver as fraquezas estruturais que restringem o seu potencial de crescimento.

“A prioridade para a China agora é estabilizar a dinâmica de crescimento e aumentar a confiança no futuro”, disse Calvin Zhang, gestor sénior de carteira do Fed Hermes.

Zhang disse que a China deveria aumentar os gastos fiscais e resolver as dívidas ocultas dos governos locais.

Em outubro, a China revelou um plano para emitir 1 bilião de yuans (139 mil milhões de dólares) em títulos soberanos até ao final do ano, elevando a meta do défice orçamental de 2023 para 3,8% do PIB, face aos 3% originais.

Yuan preocupado

O índice de ações blue chip da China (.CSI300) atingiu seu nível mais baixo em quase cinco anos na quarta-feira.

Os principais bancos estatais também intensificaram fortemente as vendas de dólares americanos na terça-feira e novamente na quarta-feira. O banco central da China utilizou várias ferramentas nos últimos meses para travar o declínio do yuan, incluindo soluções mais fortes antes da abertura do mercado.

No entanto, a pressão de saída permanece alta.

A China registou o seu primeiro défice trimestral de investimento directo estrangeiro no período Julho-Setembro, enquanto os dados do Goldman Sachs mostraram que as saídas da China atingiram 75 mil milhões de dólares em Setembro, a maior saída mensal desde 2016.

Analistas disseram que a redução das previsões da Moody’s poderia aumentar ainda mais os riscos.

“Isto é um golpe para a já baixa confiança dos investidores na China”, disse Qi Wang, diretor de investimentos da divisão de gestão de fortunas da UOB Kay Hian em Hong Kong.

O crédito soberano é a base dos activos chineses, pelo que a medida “certamente terá impacto na taxa de câmbio do yuan e reduzirá o apetite ao risco dos investidores globais”.

Mas nem todos estão pessimistas.

As agências de classificação rivais Fitch Ratings e Standard & Poor’s Global Ratings não fizeram nenhuma alteração em suas classificações de crédito na China. A Fitch afirmou a classificação da China em A+ com perspectiva estável em agosto, enquanto a Standard & Poor’s Global disse na quarta-feira que manteve a classificação da China em A+ com perspectiva “estável”.

Alguns participantes no mercado citaram movimentos semelhantes na classificação dos EUA como tendo um impacto limitado no mercado a longo prazo.

“Assim como a maioria das pessoas ignorou o rebaixamento da classificação de crédito dos EUA, a maioria dos investidores ignorará o rebaixamento da classificação de crédito da China”, disse Jason Hsu, diretor de investimentos da Rayliant Global Advisors.

(Reportagem de Samuel Chen e Winnie Chow em Xangai e Summer Chen em Hong Kong – Preparação de Muhammad para o Boletim Árabe) e Ankur Banerjee em Singapura; Reportagem adicional de Megan Davis em Nova York; Editado por Marius Zaharia e Shri Navaratnam

