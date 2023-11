O que é refluxo silencioso? Como saber se causa voz rouca

É normal ter uma voz rouca aqui e ali. Mas se você tem estalos regularmente, pode ter uma condição chamada refluxo laringofaríngeo (RLF), também conhecido como “refluxo silencioso”.

Para sua informação: O refluxo silencioso é uma forma de refluxo ácido, mas não é tão conhecido como sua doença irmã, a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Então, o que é refluxo laringofaríngeo e como saber se o tem? Os especialistas analisam tudo.

Conheça os especialistas: Babak Firozi, MD, Gastroenterologista certificado pelo MemorialCare Orange Coast Medical Center em Fountain Valley, Califórnia; Kevin Leahy, MD, PhDprofessor associado de otorrinolaringologia clínica e parte do Voice Center da Penn Medicine.

O que é refluxo silencioso?

Refluxo laringofaríngeo (LPR) é uma condição na qual o conteúdo do estômago volta para a faringe (garganta) ou laringe (caixa vocal). Um Estádio Publicado no início deste ano, descreveu a RLF como uma “síndrome relativamente pouco estudada”, observando que o conhecimento sobre ela “continua a evoluir”.

“Não é tão comum quanto a doença do refluxo gastroesofágico, mas é o mesmo processo e distúrbio do refluxo ácido, exceto que afeta a parte posterior da garganta”, diz ele. Babak Firozi, MD, Gastroenterologista certificado pelo MemorialCare Orange Coast Medical Center em Fountain Valley, Califórnia.

Mas em vez de causar azia e indigestão como a DRGE, o refluxo silencioso geralmente atrapalha a voz, a garganta e os seios da face, diz o Dr.

Quais são os sinais e sintomas do refluxo silencioso?

Existem alguns sintomas de refluxo silencioso, de acordo com Clínica Cleveland. Esses incluem:

Rouquidão

Um caroço ou sensação de que algo está preso na garganta

Limpando a garganta

Tosse crônica

Muco ou catarro excessivo

Dificuldade em engolir

Dor de garganta crônica

Laringite

Assobio

Gotejamento pós-nasal

Infecções respiratórias superiores recorrentes

Asma nova ou agravada

“Em geral, a rouquidão é um dos sinais mais comuns”, afirma o Dr. Firozi. Mas a presença de rouquidão não é um fator decisivo para o diagnóstico de refluxo silencioso, diz ele Kevin Leahy, MD, PhD, professor associado de otorrinolaringologia clínica e parte do Voice Center da Penn Medicine. “Roquidão é um termo muito geral e pode acontecer por vários motivos”, diz ele. “Usar isso como a única coisa para indicar LPR é difícil.”

Como é diagnosticado o refluxo silencioso?

lá Não existe um teste único Ou o procedimento que é considerado padrão ouro para o diagnóstico de refluxo silencioso. No entanto, o Dr. Firozi diz que os pacientes geralmente são diagnosticados por um médico de ouvido, nariz e garganta porque muitas vezes vão ao médico por causa de sua rouquidão crônica.

Os médicos geralmente realizam uma laringoscopia flexível para ver o interior da garganta ou realizam uma endoscopia digestiva alta, que examina mais profundamente o trato digestivo, observa a Clínica Cleveland. Um teste de pH esofágico também pode ser feito para monitorar os níveis de ácido na garganta ou esôfago, ou um teste de manometria esofágica, que mede a atividade muscular no esôfago.

Como é tratado o refluxo silencioso?

Alguns casos de refluxo silencioso podem ser “difíceis de tratar”, diz o Dr. Firozi, visto que os mecanismos pelos quais algumas pessoas lidam com esta condição (versus DRGE) ainda estão sendo pesquisados. No entanto, ele diz que os pacientes geralmente são tratados com uma combinação de medicamentos para ajudar a suprimir a produção de ácido no estômago, bem como com modificações no estilo de vida. “É semelhante à forma como tratamos a DRGE”, diz o Dr. Firozi.

Isso pode significar tomar inibidores da bomba de prótons por alguns meses para neutralizar o ácido do refluxo e proteger o tecido da garganta durante a cura, diz ele. Mas se os sintomas persistirem, pode ser necessário usar medicamentos bloqueadores de ácido a longo prazo, incluindo inibidores da bomba de prótons e uma classe de medicamentos conhecidos como bloqueadores H2.

Embora isso não seja comum, os médicos podem recomendar um procedimento cirúrgico simples conhecido como fundoplicatura de Nissen para ajudar em casos graves de refluxo laringofaríngeo, diz o Dr.

Como prevenir o refluxo silencioso

Existem algumas coisas que você pode fazer para prevenir o refluxo silencioso, e o Dr. Firozi diz que essas são as mesmas modificações no estilo de vida que você será incentivado a fazer se já estiver lidando com a doença. Isso pode incluir:

Evite alimentos picantes e ácidos

Evite bebidas ácidas como café

Reduza a quantidade de álcool que você bebe

Jantar no início da noite

Evite fumar

Coma refeições menores

“Se você sofre de RLF, também é recomendável dormir com a cabeceira da cama elevada”, diz o Dr. Firozi. (Confira as melhores almofadas para pessoas com refluxo ácido.)

Quando você vai ao médico?

Novamente, a rouquidão é o sinal mais comum de refluxo silencioso. Se você sente rouquidão há mais de quatro semanas, o Dr. Leahy diz que é hora de fazer uma avaliação. “Roquidão ou dor de garganta são comuns”, diz o Dr. Firozi. “Mas se durar mais do que algumas semanas, você deve fazer um check-up.”