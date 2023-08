O que é esse ponto de interrogação no espaço? Aqui está o que sabemos e o que não sabemos

Os astrônomos dirão que é apenas uma ilusão de ótica, um par de galáxias capturadas no ato de acasalamento visto do ângulo errado. Isso acontece o tempo todo.

Nas décadas de 1960 e 1970, Halton Arp, astrônomo dos Observatórios Hill, no sul da Califórnia, causou polêmica ao afirmar que galáxias que estão separadas por milhões de anos-luz de acordo com cálculos cosmológicos convencionais – mas aparecem sobrepostas no céu – estavam interagindo. localmente. . Sua afirmação lançou dúvidas sobre a teoria do universo do Big Bang. Os astrônomos agora concordam que ele estava errado.

agora Um verdadeiro ponto de interrogação foi descobertono recente ângulo de observação de Webb de Um par de nuvens de poeira conhecidas como Herbig-Haro 46/47 que está em processo de formação em duas estrelas. A descoberta causou sensação nas redes sociais. “O estande de informações do shopping espacial foi encontrado pelo JWST”, brincou um comentarista no X, o site anteriormente conhecido como Twitter.