Um caso de malária adquirida localmente foi relatado em Maryland

O departamento de saúde do estado disse na sexta-feira que um caso de malária adquirida localmente foi confirmado em Maryland. A pessoa foi hospitalizada brevemente e está se recuperando em casa.

A agência se recusou a dar mais detalhes sobre a pessoa, exceto para dizer que ela mora na área de Washington, DC. Eles não tinham histórico de viagens recentes para fora dos Estados Unidos ou para outros estados onde a malária adquirida localmente foi relatada. Nove casos foram relatados neste verão na Flórida e no Texas, o primeiro nos Estados Unidos em 20 anos, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA.

O novo caso envolve o parasita Plasmodium falciparum, que pode causar doenças mais graves do que estresse nos estados da Flórida e do Texas, disse o Dr. David Blythe, diretor do Escritório de Epidemiologia e Resposta a Surtos de Doenças Infecciosas do Departamento de Saúde de Maryland, em um sexta-feira informativa. , ativo.

Blythe disse que os moradores de Maryland que apresentam febre inexplicável ou outros sintomas de malária, como dores musculares, náuseas, vômitos ou diarreia, devem consultar seu médico.

A malária é transmitida pela picada do mosquito Anopheles. A maioria dos americanos que a contrai o faz no exterior, em áreas onde a doença é mais comum, como na África. O CDC diz que nos anos que antecederam a pandemia de Covid-19, cerca de 2.000 casos foram relatados anualmente nos Estados Unidos, a maioria deles relacionados a viagens. Maryland tem cerca de 200 casos relacionados a viagens a cada ano.

A secretária do Departamento de Saúde de Maryland, Laura Herrera Scott V., disse Novo lançamento. “Levamos esse assunto muito a sério e trabalharemos com autoridades de saúde locais e federais para investigar o caso”.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças disseram que o risco de contrair malária nos Estados Unidos permanece “extremamente baixo” e incentiva as pessoas a usar repelente para prevenir picadas de mosquito quando viajam e em casa.

As pessoas que viajam para áreas onde a malária é comum podem tomar medicamentos para ajudar a reduzir as chances de adoecer.

“A malária pode ser muito séria e até fatal se não for tratada, mas o tratamento precoce reduz as chances de complicações”, disse o Dr. Nilesh Kalyanaraman, vice-secretário de saúde do Departamento de Serviços de Saúde Pública de Maryland, no comunicado à imprensa. “Pedimos ao público que tome precauções contra picadas de mosquito e, se desenvolver sintomas após viajar para o exterior, procure atendimento médico urgente”.