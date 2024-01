O potencial retorno de Trump à Casa Branca domina as negociações

“Cada pergunta que recebi enquanto andava de um lado para o outro [Davos] “O passo a passo hoje é: ‘Ele voltará?'” Tim Adams, presidente do Instituto de Finanças Internacionais, disse à CNBC na terça-feira.

Ele acrescentou: “Portanto, acho que há muito interesse nesta questão, o que isso significa e quem estará em posições-chave”.

Trump venceu as prévias de Iowa no início desta semana, estabelecendo um novo recorde de margens de vitória nas prévias. O governador da Flórida, Ron DeSantis, ficou em um distante segundo lugar, seguido pela ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley.

A votação em Iowa foi considerada o primeiro grande teste para a campanha do Partido Republicano antes das eleições presidenciais de 2024. Com Trump liderando o grupo republicano até agora, as eleições de novembro deverão ser mais um segundo turno entre o ex-presidente e o atual democrata Joe Biden.