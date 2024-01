Rússia e Ucrânia: Zelensky adverte que a guerra de Putin não deve 'congelar' enquanto a Ucrânia enfrenta escassez de armas e ajuda

CNN

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um apelo emocionado aos líderes presentes na conferência Fórum Econômico Mundial Em Davos, na Suíça, ele instou-os a não permitirem esta A guerra da Rússia na Ucrânia Para ficar “congelado”.

Falando pessoalmente na conferência pela primeira vez desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala há quase dois anos, Zelensky disse que a Ucrânia desafiou as expectativas ao conter as forças de Moscovo durante tanto tempo e que os seus aliados “sabem o que é necessário” para permitir ” a operação militar avance.” Terra”, que está em falta há meses.

No início do discurso de Zelensky, que proferiu em inglês, ele disse compreender que muitos na plateia fariam perguntas difíceis: “Quando terminará a guerra? A Terceira Guerra Mundial é possível? É hora de negociar com Putin?”

“Qualquer conflito congelado acabará por reacender”, alertou Zelensky, observando como a Rússia renovou a sua agressão após “tentativas de congelar a guerra no Donbass” depois de 2014. Em vez disso, disse ele, a Ucrânia precisa de ser abastecida com mais armas para alcançar “uma solução justa”. .” E paz estável.

A guerra de Putin tinha menos de um ano quando Zelensky falou pela última vez em Davos através de videoconferência em janeiro de 2023. A Ucrânia libertou recentemente cidades Kherson E CarcóviaOcupada nas primeiras semanas da guerra, Kiev começou a preparar-se para um contra-ataque mais amplo que esperava conseguir maiores ganhos.

Um ano depois, esses ganhos foram alcançados Não foi alcançado. Comandante das Forças Armadas da Ucrânia, General Valéry ZaluznyEle alertou em Novembro que a guerra tinha entrado num “impasse” e que sem melhorias tecnológicas “é improvável que haja um avanço profundo e bonito”, mas sim um equilíbrio entre baixas devastadoras e destruição.

Entretanto, os aliados da Ucrânia foram dispersos A guerra de Israel contra o Hamas – Que ameaça acender Incêndio regional -E em breve muitos ficarão mais distraídos com as suas próprias eleições. Também falando na terça-feira em Davos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu 2024 como “o maior ano eleitoral da história”.

Mas apesar destes contratempos, von der Leyen sublinhou que a Ucrânia excedeu em muito as expectativas no início da guerra, o que ela disse ser um motivo para optimismo.

“Não nos esquecemos de que, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, muitos temeram que Kiev caísse em poucos dias e que o resto do país caísse em semanas. Isso não aconteceu. Em vez disso, a Rússia perdeu quase metade das suas capacidades militares”, afirmou. disse von der Leyen, alegando que a Rússia falhou militar, económica e diplomaticamente.

Falando mais tarde na terça-feira, Zelensky repetiu essa mensagem, dizendo que a Ucrânia começou a sua defesa “num momento em que quase ninguém no mundo acreditava na Ucrânia. Mas invertemos a situação, de modo que agora o mundo deixou de acreditar na Rússia”.

Gian Erenzeller/AFP A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a invasão russa foi um “fracasso militar”.

“Mesmo os atuais camaradas de Putin”, disse ele Pyongyang E Teerã“Eles estavam se aproveitando dele”, usando sua insanidade enquanto ele ainda tinha as técnicas e os recursos para pagar adiante. “Ninguém acredita no futuro nem investe nele.”

Embora Zelensky tenha expressado gratidão aos seus aliados, também criticou a sua cobardia e lentidão em recusar fornecer armas melhores à Ucrânia mais cedo. Ele disse que os temores do Ocidente de que isso levaria a uma “escalada” da guerra russa privaram a Ucrânia da oportunidade de obter ganhos militares e encorajaram Putin.

“Cada 'Não intensifique' soava para nós como 'Vocês vencerão' para Putin”, disse Zelensky aos chefes de Estado reunidos em Davos. “Nada prejudicou mais as nossas alianças do que este conceito”, disse ele, sublinhando que o Ocidente deveria ter sido mais rápido a expor o bluff de Putin e as ameaças infundadas de Moscovo.

“Pedimos novos tipos de armas e a resposta foi ‘sem escalada’. Mas então as armas chegaram e não houve escalada.”

Zelensky não mencionou armas específicas que, segundo ele, os aliados da Ucrânia demoraram a fornecer. mas Os aliados passaram meses a debater se deveriam fornecer à Ucrânia, por exemplo, a ajuda necessária. Munições cluster, Tanques Leopardo 2E Jatos de combate F16. Todas as vezes expressaram temor de que Putin usasse o fornecimento de armas como desculpa para “escalar” a guerra, o que Zelensky disse ter desperdiçado tempo e vidas.

Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images Zelensky disse que o Ocidente teme que o fornecimento de armas agrave a guerra, custando tempo, vidas e oportunidades à Ucrânia.

Ele disse: “Por causa do slogan ‘Não à escalada’, perdeu-se tempo”. “As vidas de muitos dos nossos guerreiros mais experientes, que lutaram desde 2014, foram perdidas. Algumas oportunidades foram perdidas.”

Zelensky exortou os seus aliados a não cometerem novamente os mesmos erros: “Cada diminuição da pressão sobre o agressor acrescenta anos à guerra, mas cada investimento na confiança do defensor encurta a guerra”.

Ele acrescentou: “Devemos alcançar a superioridade aérea para a Ucrânia, tal como ganhámos superioridade aérea no Mar Negro. Nós podemos fazer isso. Os parceiros sabem o que é necessário e em que quantidades. Isto permitirá progressos no terreno.”

Falando em Davos, pouco antes de Zelensky, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que só o apoio contínuo à Ucrânia faria Putin ceder.

“O que podemos fazer é maximizar a probabilidade de que, em algum momento, o Presidente Putin compreenderá que continuar esta guerra terá um preço elevado, e então, em algum momento, ele terá que sentar-se e negociar algum tipo de paz justa e duradoura”, disse Stoltenberg. disse. “Onde a Ucrânia prevalece como um estado independente.” Soberano.”

“O paradoxo é que se quisermos que isso aconteça, a maneira de chegar lá é [to send] Mais armas para a Ucrânia. Quanto mais credíveis tivermos no nosso apoio militar, maior será a probabilidade de os diplomatas terem sucesso.