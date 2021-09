O outro lado do império português

O novo livro da historiadora Mafalta Soares da Cunha tem como objetivo explorar outras facetas do império e rever a história tradicional.

Em uma série de pequenos ensaios, o objetivo é reunir “a visão dos sem voz, a visão dos personagens mais anônimos, menos reconhecidos pela história tradicional”, e o historiador reconhece que este trabalho faz parte de uma tendência. Oferece uma perspectiva mais ampla do que a tradição.

Ele explica que o livro não foi criado “politicamente correto ou devido a importações de programas de pesquisa de outros países”, porém, “eliminá-lo ou integrá-lo na análise de processos sociais e históricos” – subordinados ou outros – cria-o “para perder precisão , rigor e complexidade.

Para o investigador e coordenador do Programa Europeu de Investigação contra os Impérios Ibéricos, o enfoque em quem foi derrotado permite outro tipo de análise da “maior complexidade e interdependência dos actores históricos”.

Estas novas perspetivas da história portuguesa, em paralelo com o que se passa noutros países, estão a decorrer nas ex-colónias do império: “As nações de língua portuguesa estão a fazer as suas análises e hoje há mais percepção da sua complexidade do que da história “, reconheceu, O trabalho cresceu muito pouco.”

Mafalta Soros da Cunha reconheceu as novas críticas da alternativa, afirmando que “os historiadores são acusados ​​de serem antipatrióticos e de querer desmantelar a grandeza do passado do país”. No entanto, ela acredita que “agravar o problema não significa desqualificar o que foi feito”.

O livro “Oposição no Império Português – Início e Rebelião” já está disponível nas livrarias e contém 50 contos ou histórias de rebelião em áreas sob domínio português entre 1500 e 1850.

“Os protagonistas destas páginas são discriminados com base no sexo, religião, raça, etnia ou riqueza.