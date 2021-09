O Rei Felipe e a Rainha Letícia viajaram a Portugal para se encontrar com o Presidente Marcelo Rebello de Souza e iniciar a semana de trabalho para abrir um centro de câncer de pâncreas.

Na manhã de segunda-feira, 28 de maio de 2021, os seus Magajars chegaram a Lisboa, onde foram recebidos pelo Presidente Rebel de Souza antes de almoçarem em privado com ele. Vídeos oficiais revelam um acolhimento caloroso em ambas as áreas, identificando os fortes laços diplomáticos que unem Espanha e os seus vizinhos, bem como a excelente relação pessoal que o Rei e a Rainha mantêm com o Presidente português.

Após o almoço, o trio lançou o novo Centro de Câncer Pancreático Botan-Sambalimat, que inclui hospital de um dia, laboratórios, centro cirúrgico e unidade de terapia intensiva, todos equipados com tecnologia de ponta.

A nova estrutura integrará as instalações que o rei Filipe e a rainha Letícia já haviam visitado em 2016. Desde então, a Rainha Emerita Sophia faz parte do conselho de curadores da Fundação Sambalinat, que administra todas as instalações.

O Patton-Champlinad Pancreatic Cancer Center nasceu da colaboração da Fundação Champlinat e do casal espanhol Murcio e Charlotte Patton, que doou 50 milhões de euros para realizar a estrutura.

A Fundação Chamblinad é considerada líder no campo da medicina, com foco em câncer, neurodegeneração e doenças oculares. Em Lisboa, têm uma estrutura, o Centro Sambalinat, que se centra especificamente no cancro e na investigação mais avançada que tem desenvolvido esta doença rara.

O câncer de pâncreas é raro, respondendo por apenas 3% de todos os diagnósticos de câncer, embora esse número tenha aumentado constantemente nos últimos anos. Devido à sua raridade, muitas vezes é esquecido, mas também é uma das formas mais perigosas de câncer.

A Rainha Letícia é a anfitriã da Sociedade Espanhola contra o Câncer e da Sociedade Espanhola de Doenças Raras.