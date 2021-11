O Mets ofereceu a Max Scherzer cerca de US $ 43 milhões por ano

Depois de protelar até tarde em uma noite de domingo, Conversas entre Max Scherzer e Mets pegou novamente na segunda de manhã, De acordo com Joel Sherman do The Post, com a equipe licitada, no triênio, R $ 129 milhões – com valor médio de R $ 43 milhões. A decisão de Scherzer deve ocorrer na segunda-feira.

O negócio, caso Scherzer assine com o Mets, anularia o contrato de Trevor Power com os Dodgers – que ele assinou no ano passado e lhe pagou US $ 40 milhões em 2021 – e traria o salário recorde de jogador em uma única temporada. Ele foi emparelhado com Jacob deGrom no topo da rotatividade da equipe, aumentando a rotatividade que ele perdeu ao adicionar Stephen Matz E Kevin gussman, que assinou com Cardinals e Blue Jays, respectivamente.

O Nationals entregou Scherzer aos Dodgers no prazo de negociação da temporada passada, e o ás terminou com 7-0 no restante da temporada regular com uma ERA de 1,98. Mas depois de compartilhar a vitória do NLDS de Los Angeles contra o Giants, Shearzer lidou com questões de braço e apenas jogou 4,1 entradas no NLCS contra o Braves durante Faltando o seu jogo inicial agendado para 6.