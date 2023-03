O julgamento de Gwyneth Paltrow em 10 pontos

Meses depois do encontro sensacional dos atores Amber Heard e Johnny Depp ter o mundo grudado em seus telefones, outro julgamento semelhante a uma novela para o ator de Hollywood ganhou as manchetes. Após uma semana de inconsistências surpreendentes sobre um acidente de esqui em 2016 envolvendo a vencedora do Oscar Gwyneth Paltrow, aqui está o que aconteceu no caso até agora.

O caso dizia respeito a um acidente de esqui em 2016, no qual ambas as partes, a Sra. Paltrow e Terry Sanderson, de 76 anos, alegaram que a outra causou o acidente. O Sr. Sanderson alega que sofreu lesão cerebral permanente e quatro costelas quebradas no acidente, e está processando Paltrow em $ 300.000.

Terry Sanderson afirma ter sofrido lesão cerebral permanente e quatro costelas quebradas como resultado do acidente.

Por um “token” de $ 1, honorários advocatícios que podem chegar a milhares de dólares, Gwyneth Paltrow está processando Sanderson. A Sra. Paltrow foi questionada no tribunal se ela era uma “boa amiga de Taylor Swift” e se os danos que ela estava buscando foram inspirados por um caso de agressão sexual de 2017 envolvendo a Sra. Swift, onde ela pediu $ 1 em danos.

Quando perguntada se os danos que ela estava pedindo eram ou não simbólicos, Paltrow admitiu que sim. “É simbólico porque, na realidade, os danos seriam maiores”, disse ela, antes de acrescentar que o processo era “uma tentativa de explorar sua fama e fortuna”.

No segundo dia do julgamento, uma câmera foi colocada diretamente na frente da Sra. Paltrow e seu advogado, o que foi considerado uma violação da ética do tribunal. O juiz disse: “Considero isso uma violação e pedi para informar ao repórter que isso agora está interrompendo nosso processo. Se isso acontecer novamente, o repórter será convidado a sair”.

Em seu relato sobre o incidente, Paltrow disse que inicialmente pensou ter sido abusada sexualmente, acrescentando que sentiu como se estivesse “tropeçando” quando os dois caíram no chão.

O estilo de tribunal de Paltrow foi o ponto focal do julgamento, com muitas roupas incorporando peças de sua própria marca.

Sanderson e seus advogados ofereceram uma narrativa alternativa, alegando que o fundador da Goop “saiu do controle”. Paltrow negou ter se envolvido em “comportamento de risco” em uma pista de esqui que ela disse ter conhecido.

Depois que uma testemunha ocular foi trazida com um relato diferente do acidente da Sra. Paltrow, ela questionou a precisão da testemunha e insistiu que foi ela quem ficou ferida.

Em depoimento choroso, a filha de Sanderson alegou que o acidente causou a “mudança de caráter” de seu pai e citou uma troca entre ele e sua neta na qual ele a “menosprezava” enquanto ela tentava fechar a porta do carro.

Além dos vários testemunhos e discussões acaloradas, o estilo de Paltrow no tribunal foi um ponto focal do julgamento, com muitas roupas apresentando peças de sua própria marca. Ela usou um caderno de couro azul de US$ 250 para esconder o rosto das câmeras.

Paltrow usou um caderno de couro azul de $ 250 para esconder seu rosto das câmeras.

O processo deve ser retomado na segunda-feira, e Sanderson deve testemunhar. A equipe de Paltrow também deve trazer especialistas médicos, instrutores de esqui e seus dois filhos, Moses, 16, e Abel, 18.