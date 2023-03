“Ela não se desculpou” – Prazo

Nova Linha / Coleção Cortesia Everett

Jane Fonda caiu na estrada da memória O Show de Drew Barrymore Ela se lembra de filmes de sua carreira de atriz. Quando a imagem da rom-com de 2005 monstro em lei Isso surgiu e Fonda relembrou a infame cena do tapa na frente de Jennifer Lopez que a deixou ferida.

“O que imediatamente vem à mente é que temos uma cena de tapa – eu dei um tapa nela e ela me deu um tapa …”, lembrou Fonda. “Bem, Jennifer, de acordo com Jennifer, ela tinha um enorme anel de diamante, então quando ela me deu um tapa uma vez isso se abriu em meus olhos – minhas sobrancelhas.”

Fonda continuou: “E ela nunca se desculpou”.

monstro em lei Dirigido por Robert Lukic e escrito por Anya Kochov sobre um aspirante a estilista Charlie (Lopez) que deve enfrentar uma sogra interpretada por Fonda que fará de tudo para estragar seu relacionamento com o filho. O filme marca o retorno de Fonda ao cinema após uma ausência de 15 anos desde o lançamento do filme Stanley e Íris em 1990.

A comédia é estrelada por Michael Vartan, Wanda Sykes, Adam Scott, Monet Mazur, Annie Parisi, Will Arnett, Ellen Stritch e Stephen Dunham. De acordo com o IMDB, monstro em lei Seu orçamento era de $ 43 milhões e ele ganhou mais de $ 155 milhões globalmente.

Durante sua aparição em um talk show diurno para promover seu último filme seguindo em frente Com Lily Tomlin, Fonda também mencionou a fotografia Barbarella Ela contou o que aconteceu nos bastidores na cena de abertura, onde provocou um strip-tease no espaço.

“Eu odeio ficar nua na frente de qualquer um. Eu bebi”, disse ela. “Meu marido [director Roger Vadim] Ele me prometeu que minhas partes íntimas seriam cobertas pelos títulos dos filmes – ele mentiu, ele realmente não mentiu.”

Fonda continuou: “Antes do final dessa experiência horrível, um morcego voou entre mim e a câmera. Tivemos que fazer tudo de novo no dia seguinte. Não sabíamos que isso havia acontecido até vermos a pressa. Então, eu tinha fazer tudo de novo com dor de cabeça.” Álcool “.