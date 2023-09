O guitarrista do Queen, Brian May, ajuda a NASA a devolver uma amostra de asteróide à Terra

O lendário guitarrista recentemente usou seu PhD em astrofísica para ajudar a NASA a devolver a primeira amostra de asteróide à Terra. A amostra é retirada do asteroide Bennu.

Quando não está no palco como membro fundador do Queen, Brian May tem um interesse científico saudável pelo espaço sideral.

Mas não é apenas um hobby para a lenda da guitarra de 76 anos observar as estrelas ou investigar a natureza do universo. May, uma cientista talentosa com doutorado em astrofísica, ajudou recentemente a NASA a devolver a primeira amostra de asteroide à Terra.

A amostra, composta por rochas e poeira, foi obtida do asteroide Pino No domingo, ele voltou à órbita da Terra. May foi parte integrante da missão, criando hologramas que permitiram ao comandante da missão e à sua equipa encontrar um local de aterragem seguro no asteróide, que tem potencial para colidir com a Terra em algum momento no futuro.

“Esta caixa, quando aberta a partir de material da superfície de Bennu, poderia nos contar um segredo incalculável sobre as origens do universo, as origens do nosso planeta e as origens da própria vida.” May disse em um comunicado em seu site na segunda-feira. “Que dia incrivelmente emocionante.”

Brian May estava ensaiando para uma turnê do Queen quando a amostra caiu no chão

O resultado é o culminar de uma missão de quase duas décadas em 2016 Vi o lançamento Da espaçonave OSIRIS-REx rumo a Bennu.

A amostra em si Coletado em 2020Dois anos depois do asteroide se transformar em… O menor objeto já orbitado por nave espacial, De acordo com a NASA. Voo de nave espacial Osíris Rex (Origens, Interpretação Espectral, Identificação de Recursos, Segurança, Regolith Explorer) Então o retorno à Terra começou em maio de 2021.

Além de desenvolver os hologramas, May – que foi nomeada cavaleiro em março – foi coautora de um livro sobre a missão com o líder da equipe Dante Lauretta intitulado “Bennu 3-D: Anatomia de um Asteróide“.

É uma pena que ele não pudesse estar presente quando a NASA recebeu a amostra porque Quinn está se preparando para uma turnê pelos Estados Unidos Começa na próxima semana em Baltimore. Mas o guitarrista parabenizou a equipe no domingo em um clipe que foi ao ar NASATV.

“Meu coração permanece com vocês enquanto este precioso espécime é recuperado”, disse ele.

Por que o asteroide Bennu recebe atenção científica?

A amostra de Bennu, que passa pela Terra a cada seis anos, não é apenas digna de nota como a primeira amostra de asteroide americano retornada na história.

Como os estudiosos fornecem Uma janela para o início do sistema solar Também se formou pela primeira vez há milhares de milhões de anos, expelindo ingredientes que poderiam ter semeado vida na Terra, diz a NASA.

Acredita-se que o asteróide, que tem mais de 4,5 mil milhões de anos, se separou de um asteróide muito maior e rico em carbono, há cerca de 700 milhões a 2 mil milhões de anos. Bennu, que foi descoberto em 1999, provavelmente se formou no principal cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter antes de se aproximar da Terra.

Estudá-lo supostamente ajudará os pesquisadores a fazer descobertas para compreender melhor a formação do planeta e os eventos que levaram à criação da vida na Terra. Os cientistas também esperam poder aprender mais sobre asteróides potencialmente perigosos, de acordo com a NASA.

“Bennu é um asteróide potencialmente perigoso, e o que aprendemos com a amostra nos ajudará a entender melhor os tipos de asteróides que podem surgir em nosso caminho”, disse o administrador da NASA, Bill Nelson, em um comunicado.

A OSIRIS-REx lançou uma cápsula contendo a amostra estimada de 8,8 onças na manhã de domingo e caiu de paraquedas na Terra sem causar nenhum dano. Aterrissando no deserto ocidental de Utah Perto de Salt Lake City, onde os cientistas a esperavam.

Em seguida, está programado para ser transportado em sua embalagem fechada para o Centro Espacial Johnson da NASA, em Houston, na segunda-feira. Uma vez lá, os cientistas planejaram extrair e pesar a amostra, criando um inventário de rochas e poeira antes de prepará-la para distribuição a cientistas de todo o mundo.

A OSIRIS-REx não pousou a cápsula de amostra em Utah, mas em vez disso partiu em uma nova missão para estudar um asteróide diferente chamado Apophis, que está programado para alcançá-lo em 2029. A agência espacial disse.

