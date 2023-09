Os bloqueios criaram uma ‘bomba-relógio do câncer’: os médicos alertam que levará anos até que as taxas de mortalidade retornem aos níveis anteriores à pandemia

Por Cassidy Morrison, correspondente-chefe de saúde do Dailymail.Com





O coronavírus dificultou o rastreio do cancro no início de 2020, levando a diagnósticos perdidos

Diagnósticos de câncer de mama, pulmão, colorretal, tireoide, próstata e pâncreas diminuíram

Os Estados Unidos podem estar à beira de um aumento acentuado nas mortes por cancro nos próximos anos, depois de o rastreio preventivo e o diagnóstico precoce terem diminuído durante a pandemia.

Os especialistas estão preocupados com o facto de o declínio no rastreio diagnóstico em 2020 provavelmente resultar em inúmeras oportunidades perdidas de tratamento precoce do cancro, o que teria aumentado as probabilidades de sobrevivência de uma pessoa, o que poderia levar a um aumento significativo nas mortes por cancro nos próximos anos.

O Instituto Nacional do Cancro, uma agência governamental, recolheu muito menos relatórios de cancro da mama, pulmão, colorretal, tiroide, próstata e pâncreas do que normalmente seria esperado entre março e maio de 2020 devido a interrupções nos cuidados de saúde.

O declínio nos diagnósticos foi maior para o cancro da mama, do pulmão e do cancro colorrectal nas mulheres, tipos que são normalmente diagnosticados através de medidas de rastreio que milhões de americanos não perceberam.

Especialistas governamentais em câncer temem agora que leve anos até que os americanos retomem os cuidados de saúde preventivos.

Nos gráficos acima, os investigadores traçaram o número de casos de cancro observados em 2020 em comparação com o número de casos de cancro esperados para 2020, ou a relação observado-esperado (O/E). Para todos os tipos de câncer incluídos no estudo, abril de 2020 foi o mês com menor incidência

O número de casos masculinos de câncer de tireoide e pâncreas foi consistente com o que seria esperado. Em mulheres com câncer de tireoide, houve muito menos casos do que o esperado

Quando o surto de coronavírus varreu o país pela primeira vez no início de 2020, a grande maioria dos americanos foi incentivada a ficar em quarentena em casa, numa tentativa de se protegerem da infecção.

Ao mesmo tempo, os sistemas de saúde reduziram muitos serviços de cuidados eletivos para libertar recursos para lidar com o afluxo de novos pacientes da Covid.

Quase 10 milhões de consultas de rastreio do cancro foram perdidas apenas entre janeiro e julho de 2020. A montanha de exames perdidos traduziu-se num aumento de 11% no número de pacientes diagnosticados com cancro que já se tinha espalhado para outras partes do corpo naquele ano.

“Estas oportunidades perdidas para a detecção precoce do cancro são alarmantes, especialmente para as populações vulneráveis ​​que continuam a enfrentar barreiras significativas no acesso aos cuidados do cancro”, disse a Dra. Monica Bertagnoli, directora do Instituto Nacional do Cancro.

“Este relatório destaca a necessidade urgente de ajudar todos os americanos a retomarem o tratamento do cancro, para que possamos evitar mortes e complicações desnecessárias do cancro.”

O Instituto Nacional do Câncer liderou o maior estudo até o momento, utilizando dados dos registros de câncer do governo central para medir o impacto da Covid.

Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer, juntamente com pesquisadores dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, dos Institutos Nacionais de Saúde, da Sociedade Americana do Câncer e da Associação Norte-Americana de Registros Centrais de Câncer, se reuniram para analisar dados de casos de câncer desde 2015. para 2020.

Também estimaram o número esperado de novos diagnósticos de cancro em 2020 com base em dados de anos anteriores. Mas os números reais em 2020 mostraram que o número de casos recentemente diagnosticados ou de cancro da mama, pulmão, colorretal, tiroide, próstata e pâncreas foi inferior ao esperado.

Um estudo alerta para uma queda nas taxas de rastreio do cancro da mama e do pulmão em até 25%. Pesquisadores da Universidade O Texas descobriu que houve até 24 por cento menos exames de câncer de pulmão durante a pandemia e 14 por cento menos para câncer de mama, o que equivale a cerca de 54 mil a menos apenas para câncer de pulmão.

Os pesquisadores previram que em 2020 serão diagnosticados 7.147 casos de câncer colorretal localizado. Apenas 5.983 realmente o eram.

Houve também menos 4.000 diagnósticos de cancro da mama localizado, bem como menos 1.267 diagnósticos de cancro do pulmão localizado e 3.447 menos diagnósticos de cancro da próstata localizado.

Houve também 470 casos a menos do que o esperado de câncer de tireoide e 115 casos a menos de câncer de pâncreas.

“Portanto, os benefícios de sobrevivência da detecção precoce podem ser limitados para um grande segmento de pacientes com câncer”, disseram os autores do estudo.

Suas descobertas, publicadas na revista Cancer, da American Cancer Society, são consistentes com estudos anteriores sobre o impacto da Covid no rastreamento e prevenção de doenças.

Um estudo publicado no mês passado na revista Lancet Oncology descobriu que as taxas de novos pacientes com cancro caíram cerca de 15% em 2020 em comparação com 2019, o equivalente a cerca de 125.000 diagnósticos a menos.

O maior declínio nos diagnósticos ocorreu entre os cânceres em estágio I, ou o primeiro estágio da doença. A falta destes elementos corre o risco de o cancro já se ter espalhado no momento em que é descoberto, tornando o seu tratamento mais difícil.

“Estamos profundamente preocupados com as implicações do atraso no diagnóstico, que normalmente está associado a doenças mais agressivas e piores resultados”, disse a Dra. Karen E. Knudsen, CEO da American Cancer Society.

“É essencial garantir que recuperamos o terreno perdido na deteção precoce do cancro, maximizando assim as possibilidades de tratamento eficaz e de sobrevivência.”