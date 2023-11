O futebol da Penn State precisa desesperadamente de uma vitória sobre Michigan, e a Semana 11 foi ótima

Esta é a versão digital de Até Sábado. Cadastre-se aqui para recebê-lo diariamente em sua caixa de entrada.

Esta semana estará à altura do hype?

Vamos descobrir os melhores jogos para assistir até sábado…

Programação da semana 11

Do manso ao lindo

Implicações para o playoff de futebol universitário

Meio-dia: Nº 3 Michigan (9-0, 6-0 Big Ten) no Nº 10 Penn State (8-1, 5-1), meio-dia, Fox: É hora da temporada dos Wolverines começar! Esperemos que o Penn State pareça diferente do que foi contra o Ohio State, porque eles precisam desesperadamente dessa vitória. Os Wolverines passaram no teste de visão, mas será que conseguirão finalmente colocar uma vitória em seu currículo? Naturalmente, a saga do roubo de placas paira sobre todos os jogos do Michigan.

Tarde: Nº 18 Utah (7-2, 4-2 Pac-12) no Nº 5 Washington (9-0, 6-0), 15h30, Fox: Os Huskies foram criticados depois de algumas vitórias nada espetaculares contra o Arizona State e Stanford. Mas depois de uma derrota de 52 pontos na USC – que foi seguida pela demissão do coordenador defensivo Alex Grinch pelos Trojans – Washington tem a chance de entrar entre os quatro primeiros no ranking do College Football Playoff com oportunidades de aumentar o currículo contra Utah e Oregon State (Nº 12). No convés.

Horário nobre: ​​No. 9 Ole Miss (8-1, 5-1 SEC) no No. 2 Georgia (9-0, 6-0), 19h, ESPN: É como se essa pessoa tivesse passado despercebida sem um bom motivo. Os Dawgs enfrentarão o melhor ataque que já viram nesta temporada, liderado por QB Jaxson Dart e RB Quinshon Judkins.

Conjunto de 5 holofotes

ANTES: Old Dominion (4-5) em Liberty (9-0), 13h, ESPN +: Old Dominion perdeu na semana passada depois que Coastal Carolina marcou o touchdown verde faltando 23 segundos para o fim. Este foi o oitavo jogo consecutivo dos Monarcas decidido por um placar. ODU só perdeu por um field goal para James Madison do G5, mas isso poderia causar um susto para um ataque do Liberty que está entre os cinco primeiros nacionalmente em jardas por jogo?

Tarde: Texas State (6-3, 3-2 Sun Belt) em Coastal Carolina (6-3, 4-2), 15h30, ESPN +: Coastal Carolina provavelmente ficará sem o QB Grayson McCall, e o reserva Jarrett Guest é questionável. Mas Ethan Vasco fez um bom trabalho ao levar os Chanticleers a uma vitória de recuperação na semana passada.

Esta noite (sexta-feira): Wyoming (6-3, 4-2 MWC) em UNLV (7-2, 4-1), 22h45, FS1: Os Rebeldes venceram o Novo México por 56-14 na semana passada e lideram o Mountain West com 36,7 pontos por jogo. Os Cowboys alcançaram a elegibilidade para o bowl ao quebrar uma derrapagem de duas derrotas na semana passada. (Mais sobre UNLV em breve.)*

Boas doces ou travessuras (mais: escala de ação de domesticado 🤯 a incrível 🤯🤯🤯🤯)

Atrás: No. 8 Alabama (8-1, 6-0 SEC) em Kentucky (6-3, 3-3), ESPN: A agitação está de volta para o Crimson Tide, e Jalen Milroe se destacou na vitória por 42-28 sobre a LSU na semana passada. A Maré pode entrar na contenção da PCP? Primeiro, eles terão que superar um time testado em batalha do Kentucky contra Geórgia, Missouri e Tennessee. Escala de trabalho: 🤯

Tarde: No. 13 Tennessee (7-2, 3-2 SEC) no No. 14 Missouri (7-2, 3-2), 15h30, CBS: Os Vols venceram seus últimos quatro jogos contra os Tigers, vencendo o jogo do ano passado por 66-24. Este jogo provavelmente não terá um grande impacto na corrida pelo título da SEC, mas certamente parece um dos jogos mais emocionantes do fim de semana. E imagine se fosse 2024. Escala de trabalho: 🤯🤯🤯🤯

Horário nobre: ​​USC (7-3, 5-2 Pac-12) no No. 6 Oregon (8-1, 5-1), 22h30, Fox: Talvez os Trojans se sintam mais tranquilos depois de demitirem Grinch. Eles precisarão estar prontos contra um ataque do Oregon que lidera o país em pontuação. Mas, novamente, a USC está logo atrás dos Ducks, marcando 45,5 pontos por jogo. Espero que ambos os QBs acendam. Escala de trabalho: 🤯🤯🤯

*E sobre aquele jogo entre Wyoming e UNLV… os rebeldes estavam navegando sob o comando de Barry Odom. Bruce Feldman, do Athletic, conversou com o técnico do UNLV sobre a transformação do Mountain West em um dos times mais interessantes da temporada.

Arquivos Feldman

A mentalidade do próximo jogador alimenta o UNLV

Desde 2000, o UNLV teve apenas uma temporada de vitórias, e isso foi há uma década. Os Rebels não venceram mais de oito jogos em uma temporada desde 1984, quando Harvey Hyde os levou a uma temporada de 11-2 enquanto jogava na Pacific Coast Athletic Association.

Na primeira temporada de Odom UNLV emergiu como uma das melhores histórias da temporada. Apesar de todos os tipos de lesões, incluindo lesões nos seus quarterbacks titulares no início do ano e nos seus dois melhores jogadores defensivos há três semanas, os Rebels continuaram avançando.

Apesar de todos os tipos de lesões, incluindo lesões nos seus quarterbacks titulares no início do ano e nos seus dois melhores jogadores defensivos há três semanas, os Rebels continuaram avançando. Odom cresceu bastante desde sua primeira passagem como técnico do Mizzou. Dizer O atleta Isso ele aprendeu com Sam Pittman em seus dias no Arkansas, que aprendeu algumas das lições que aprendeu com Kirby Smart na Geórgia sobre como realmente praticar e cultivar a cultura do próximo jogador.

“Todos em nosso programa tiveram representantes iguais”, disse Odom. “Não importa se você é um jogador do primeiro ou do quarto time.”

Outra camada da mentalidade de próximo homem na equipe de Odom ocorreu quando Bobby Petrino se retirou algumas semanas depois de ser contratado por Odom para se tornar o coordenador ofensivo da Texas A&M.

Odom girou e Brennan contratou Marion , o arquiteto do que ele chama de ataque Go-Go. QB de backup para rebeldes, O calouro Jayden Maiava brilhou completando 65 por cento de seus passes com uma proporção de 10-4 TD-INT, e um programa que nunca marcou mais de 40 pontos em três jogos consecutivos, fez quatro jogos consecutivos e marcou apenas 56 pontos no Novo México.

, o arquiteto do que ele chama de ataque Go-Go. QB de backup para rebeldes, completando 65 por cento de seus passes com uma proporção de 10-4 TD-INT, e um programa que nunca marcou mais de 40 pontos em três jogos consecutivos, fez quatro jogos consecutivos e marcou apenas 56 pontos no Novo México. Vale a pena notar que O ataque de Marion é muito superior ao de Petrino na A&M. Ambos os OCs tiveram que contar com QBs reserva, embora Max Johnson, QB de Petrino, já tivesse sido titular da SEC antes na LSU.

Ambos os OCs tiveram que contar com QBs reserva, embora Max Johnson, QB de Petrino, já tivesse sido titular da SEC antes na LSU. o Os Rebeldes terminaram em 16º lugar no país em pontuação Depois de ficar em 76º lugar em 2022. Eles estão em 16º na corrida70 pontos em relação ao ano passado. UNLV ocupa o quinto lugar no país em ataque de terceira descida, Subindo do 116º lugar no ano passado, e Nº 17 no ataque da zona vermelha, Acima do número 59.

As próximas duas semanas serão um teste para ver o quanto os rebeldes melhoraram. Eles enfrentam o Wyoming na sexta-feira e depois visitam a Força Aérea por 8-1 no próximo fim de semana.

Hora perturbada Semana 10 até sábado: Indiana (+6,5) 24, Illinois 17. A vitória de um ponto de Illinois sobre Minnesota na semana passada não foi inspiradora. Enquanto isso, os Hoosiers venceram Wisconsin por 20-14 (Illinois perdeu para Wisconsin por quatro pontos) para eliminar os Badgers do Big Ten West. Não é uma defesa muito boa, mas estou torcendo pelo ímpeto do Indiana. Registro privado perturbado: 2-8. (Vamos, Hoosiers, tire-nos daqui!) Stuart Mandel: BYU 17 (+7,5), Estado de Iowa 14, 22h15, na ESPN Bruce Feldman: Nebraska 23 (+2,5), Maryland 20, Meio-dia, pavão

O quarterback do Texas, Quinn Ewers Ele será titular no sábado, contra o TCU, depois de ter perdido os dois últimos jogos enquanto se recuperava de uma lesão no ombro direito.