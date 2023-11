A troca de Chase Young para 49ers gerou a zombaria hilariante de Charles Omenihu em Arik Armstead – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – Vários jogadores do 49ers estiveram na sala de musculação na semana passada quando o prazo de negociação da NFL se aproximava e era hora de dispensar o time pela semana de folga.

Foi aí que a conversa começou.

A notícia foi divulgada na última terça-feira, cerca de 90 minutos antes do prazo final, de que o 49ers havia adquirido o lado defensivo Chase Young em uma troca do Washington Commanders.

O atacante defensivo Arik Armstead recebeu um telefonema de Kansas City.

“Charles Omenihu me ligou e disse: ‘Oh, você está trapaceando agora’”, disse Armstead rindo no “49ers Talk”.

Omenihu, que foi adquirido pelo 49ers no prazo final de negociação do Houston Texans em 2021, assinou com o Chiefs na entressafra como taxa de agente. Os 49ers adicionaram seu maior nome para trocar de time com a adição de Young, a segunda escolha geral no Draft de 2020 da NFL.

“É claro que as redes sociais foram uma tempestade”, disse Armstead sobre o burburinho na sede da equipe quando a troca foi concluída. “Chase é um grande jogador. Acho que seu reencontro com Nick (Bosa) é uma história especial. Sei que eles serão capazes de desenvolver química como fizeram na faculdade. Foi assim que eu soube.”

Young já está listado no topo da tabela de profundidade do 49ers na ponta defensiva, com o ex-companheiro de equipe do Ohio State, Bosa, ocupando a posição inicial na outra posição. Bosa foi a segunda escolha geral dos 49ers em 2019 e é o Jogador Defensivo do Ano da NFL.

Armstead expressou surpresa pelo fato de o gerente geral do 49ers, John Lynch, ter conseguido fazer um acordo para adquirir Young e apenas desistir de uma escolha compensatória especial no Draft de 2024 da NFL em troca.

“Organizacionalmente, você pode acumular talentos sem abrir mão de muito, o que é óbvio”, disse Armistead. “Não sei como Washington o deixou sair, mas isso é culpa deles. Ele está aqui agora.”

“Obviamente a galera está animada, mas agora é hora de trabalhar. Foram notícias emocionantes durante a semana de despedida. Estamos entusiasmados por tê-lo, e ele será ótimo para nossa equipe. Agora é hora de ir e colocar ele em campo.”

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk