A vantagem dos Sounders ultrapassou o FC Dallas com uma vitória em casa por 1-0

SEATTLE – O Seattle Sounders recebe o FC Dallas com um jogo de playoff em jogo. Graças a um gol de Albert Rusnak aos 33 minutos, Seattle conquistou uma vitória por 1 a 0 para levar a série por 2 a 1 e avançar para as semifinais da Conferência Oeste contra o Los Angeles.

Os Sounders dominaram completamente o primeiro tempo. Eles tiveram 64% de posse de bola nos primeiros 45 minutos, derrotando o Dallas por 8 a 0, marcando o único gol do primeiro tempo. O avanço veio depois de uma boa chance em uma cobrança de falta rotineira, quando Cristian Roldan correu pela linha de fundo para o espaço no flanco direito para receber um chute curto e fazer um cruzamento que foi cabeceado por Jordan Morris, mas o remate foi facilmente capturado. pelo goleiro do FCD Martin Paes. Quase imediatamente após o início do segundo tempo, João Paulo recebeu passe de Dallas no meio-campo e avistou uma corrida de Albert Rusnak. Ele passou a bola com perfeição pela janela fechada e Rusnak fez um belo chute que foi defendido por Paes, mas não foi o suficiente para mantê-lo ao lado.

Depois do intervalo, o Seattle não estava totalmente no controle, embora ainda controlasse boa parte do jogo. Dallas realmente começou a se afirmar nos últimos 10 minutos, quando deu sua primeira chance de jogo aos 89. Dallas fez uma série de boas aparências enquanto os Sounders lutavam para recuperar o controle e encerrar o jogo, mas cada vez Stefan Frei e sua defesa foram capazes de lidar com qualquer perigo potencial antes que Dallas pudesse capitalizar.

No final, é mais uma vitória, mais um empate, e os Sounders vão para as semifinais da conferência pela primeira vez desde 2020. Eles receberão o LAFC após o intervalo internacional.

Momentos-chave

1′- Uma grande preparação dos Sounders eventualmente cria um canto depois que Rusnak chega à linha de chegada.

12′- Após uma série de erros e decisões perigosas na zona defensiva dos Sounders, Nuhu mandou a bola por cima da linha do gol para cobrança de meta.

20‘ – A cabeçada de Jackson Ragin em cobrança de falta foi facilmente defendida por Martin Paes, mas foi anulada por falta.

30‘ – Cristian Roldan recebeu um corte de Jordan Morris e preparou JP para chutar, mas seu remate foi facilmente defendido por Paes.

35‘ – Os Sounders fazem uma abordagem criativa na cobrança de falta que deixa Christian no espaço pelo flanco direito e cruza para Morris, mas seu cabeceamento é bloqueado.

36‘ – Meta! Golo de Albert Rusnak! Ele corre em passe de GB que divide a defesa e, apesar de Paes receber um toque, não consegue parar o gol! 1-0 Sirenes

40‘ – Morris aproveita uma falta potencial na área para preparar Christian para um grande chute de cima da área, mas o chute sai ao lado para a esquerda.

55‘ – Morris quase marcou o segundo para os Sounders fecharem uma jogada brilhante de Roldans e Josh Atencio, mas seu remate foi bloqueado na cobrança de escanteio.

58‘ – Morris fez grande defesa de Paes, tentando pressionar a bola para o alto, no poste mais próximo, após boa bola de Rusnak.

61‘ – Depois de alguns toques excelentes e um placar de 1 a 2 no topo da área, o toque de Liu Zhou não conseguiu impedi-lo de ver o gol com clareza.

72‘ – Jackson Ragin olhou para o poste mais distante na cobrança de falta depois que Nuhu caiu na bola, mas seu chute não incomodou o goleiro.

76‘ – Nico Lodeiro mandou uma bola maravilhosa para Morris, mas ela desviou e saiu em cobrança de escanteio.

87‘ – O FC Dallas recebeu um olhar perigoso quando Jesus Jimenez cabeceou no segundo poste após um cruzamento brilhante, mas Yeymar desviou antes que o chute pudesse acontecer.

89‘ – O Dallas dá o primeiro chute da noite, com Nkosi Tafari cabeceando na área facilmente desviado por Stefan Fry. É a única chance do Dallas no jogo.

Pensamentos rápidos

Domínio do meio-campo: Esta vitória, como tantas outras, simplesmente não acontece sem João Paulo comandando o meio-campo. Sua assistência para o único gol da partida foi linda e foi a cereja do bolo de uma atuação digna de Melhor em Campo. Ele liderou o Seattle com 86 toques, completou três dos quatro dribles, recuperou 12 rebotes e venceu oito dos 10 duelos. Quando ele está jogando no seu melhor, não há muitos jogadores melhores no quarteto dos Sounders, e esta noite ele estava no seu melhor.

Escolha do atacante: Jordan Morris continua reivindicando sua posição de titular como atacante dos Sounders. Ele pode não ter marcado nenhum gol quando o Seattle garantiu sua vaga na rodada seguinte, mas fez tudo o que Brian Schmetzer e sua equipe queriam. Quase criou vários gols com excelente jogada, principalmente na chance que criou para Cristian Roldan ao bloquear e desviar dois zagueiros dentro da área antes de chutar. Ele se encaixou na defesa onde quer que aparecesse e trabalhou duro para recuperar a bola quando os Sounders estavam sem posse de bola. Raul Ruidiaz continua sendo uma ótima opção fora do banco, mas não é por acaso que lá permaneceu esta noite.

Os lençóis limpos continuam se acumulando: Stefan Fry e os Sounders registraram seu 16º jogo sem sofrer golos na temporada com uma vitória por 1 a 0 esta noite. Fry e outros apontarão o esforço colectivo da equipa como a razão por detrás deste registo, mas os jogos sem sofrer golos tendem a destacar-se como estatística dos guarda-redes por uma razão. A capacidade de Frei de organizar o time à sua frente e controlar sua zona costuma ser uma parte fundamental do melhor histórico de fechamento do time na era da MLS. Stefan Fry pode não receber o respeito que merece na liga, mas sua consistência e tenacidade serão lembradas muito depois de sua partida. Esperamos que este não seja o caso nos próximos anos.

Uma estatística conta a história

7 – Todos os sete gols de Albert Rusnak nesta temporada foram decisivos e ele agora marcou cinco gols nas últimas dez partidas.