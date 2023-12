O ex-líder da NAACP foi removido do Teatro AMC devido a um problema de assento

Um líder deficiente dos direitos civis foi escoltado para fora de um teatro AMC em Greenville, Carolina do Norte, devido às suas acomodações privadas no início desta semana.

Terça-feira, Reverendo William J. Barber II, 60, e sua mãe de 90 anos para ver “The Color Purple”. Barber trouxe sua própria cadeira para o teatro porque sofre de uma forma rara de artrite conhecida como osteoartrite Espondilite escleróticaÉ uma doença inflamatória que dificulta sentar ou levantar de cadeiras baixas. Barber disse que colocou sua cadeira em uma seção para visitantes com deficiência, mas a equipe do teatro considerou isso um “risco de incêndio”, disse ele. Durante uma conferência de imprensa Sexta-feira.

“Nossos planos foram interrompidos quando os gerentes do teatro AMC aqui em Greenville optaram por chamar a polícia em vez de acomodar minha aparente deficiência”, disse ele.

de acordo com Notícias da NBCum supervisor da polícia de Greenville chegou ao local depois de receber um telefonema sobre invasão e um patrono que estava “discutindo com os funcionários e eles queriam tirá-los do mercado”.

Durante a coletiva de imprensa, Barber enfatizou que usar palavras como “argumentativo” e “invasão” para descrever um homem negro “poderia ter levado a resultados ruins nas mãos erradas”. Embora acredite que “nunca deveria ser uma situação de escalada policial”, o ex-presidente da NAACP da Carolina do Norte disse que o policial lidou bem com o assunto quando chegou.

em vídeo Postado no Facebook no mesmo dia do incidente, Barber pode ser ouvido concordando em deixar o teatro depois que o policial lhe pediu para fazê-lo. Fora do palco, Barber é visto apertando a mão do policial, que mais tarde pede desculpas a Barber no final do vídeo. Ao sair do prédio, o secretário reiterou que sua cadeira o acompanhara a lugares como a Casa Branca e shows da Broadway. READ As ações caíram devido ao conflito no Oriente Médio e às reuniões do banco central

Barber disse durante a coletiva de imprensa que o Chefe do Departamento de Polícia de Greenville contatou Barber e pediu para encontrá-lo e conversar sobre a situação. A administração não respondeu imediatamente ao pedido de comentários do HuffPost.

De acordo com ABC11AMC pediu desculpas a Barber na quarta-feira e disse que planeja revisar suas políticas “para garantir que situações como esta não aconteçam novamente”.

“Pedimos sinceras desculpas ao Bispo Barber pela forma como foi tratado e pela frustração e incómodo causados ​​a ele, à sua família e aos seus convidados”, dizia o comunicado. declaração está lendo.

“AMC recebe visitantes com deficiência. Temos diversas acomodações em nossos teatros o tempo todo, e nossas equipes de teatro trabalham duro para acomodar hóspedes com necessidades que estão fora do curso normal dos negócios. Encorajamos os hóspedes que precisam de assentos especiais para falar com um gerente com antecedência para descobrir o que pode ser possível.” Estar melhor acomodado no teatro para garantir uma experiência segura e agradável para o hóspede e para aqueles ao seu redor.

Barber disse durante a coletiva de imprensa que perdoou os teatros AMC e não iria apresentar queixa. Ele também planeja se reunir com o presidente e CEO da AMC, Adam Aron, na próxima semana em Greenville para discutir a situação.