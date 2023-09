O estudo sugere que o consumo de queijo pode estar ligado a uma melhor saúde cognitiva

Uma publicação científica recente do Multidisciplinar Digital Publishing Institute (MDPI). Nutrientes A revista sugere que pode haver uma relação entre o consumo regular de queijo e a melhoria da saúde cognitiva em adultos mais velhos.

Ao longo dos anos, a relação entre os hábitos alimentares e o seu impacto na saúde física tem sido bem estabelecida. No entanto, o campo da saúde cognitiva e a sua relação com a ingestão alimentar ainda está sob exploração ativa. Os produtos lácteos, especialmente o leite e o queijo, já foram examinados ao microscópio, com alguns estudos apontando para os seus benefícios protetores para o cérebro, mas as evidências têm sido inconsistentes.

À medida que a prevalência global de distúrbios cognitivos, incluindo a doença de Alzheimer, continua a aumentar, tornou-se fundamental identificar fatores dietéticos e de estilo de vida que possam mitigar o risco. Este estudo recente baseou-se na premissa de pesquisas anteriores que sugeriam uma relação benéfica entre comer queijo e acuidade cognitiva.

A equipe de pesquisa analisou dados de 1.516 participantes com 65 anos ou mais, selecionados do grupo de participantes da pesquisa sobre envelhecimento que a equipe realizou uma vez por ano, a cada dois anos. Esses indivíduos, todos residentes em Tóquio, no Japão, foram submetidos a avaliações detalhadas sobre seus padrões alimentares, com foco particular no consumo de queijo.

Suas habilidades cognitivas foram então medidas usando o Mini-Exame do Estado Mental (MEEM), um teste de função cognitiva de 30 pontos amplamente utilizado entre adultos mais velhos; Inclui testes de orientação, atenção, memória, linguagem e habilidades viso-espaciais. Para o escopo desta pesquisa, uma pontuação no MEEM igual ou inferior a 23 foi classificada como indicativa de diminuição da função cognitiva.

Após análise cuidadosa dos dados, levando em consideração variáveis ​​como idade, atividade física e hábitos alimentares gerais, os resultados mostraram que os participantes que incluíram queijo em suas dietas tiveram menor probabilidade de pontuar 23 ou menos no MEEM.

Uma análise mais aprofundada dos dados revelou que os consumidores consistentes de queijo também ostentavam uma dieta mais diversificada – no entanto, esta diversidade alimentar não reduziu a relação observada entre o consumo de queijo e a capacidade cognitiva.

No entanto, apesar desses achados, existem algumas limitações no estudo que merecem destaque. A natureza transversal do estudo significa que capturou dados num determinado momento, impossibilitando quaisquer inferências causais. Confiar no consumo de queijo auto-relatado pelos participantes pode levar a potenciais vieses de memória. Além disso, embora o MEEM seja uma ferramenta de avaliação confiável, a pontuação de corte utilizada neste estudo como marcador de baixa função cognitiva pode diferir de outras convenções de pesquisa.

“Embora o estudo atual tenha sido uma análise de dados transversais para idosos residentes na comunidade japonesa, os resultados sugerem que a ingestão de queijo está inversamente associada à diminuição da função cognitiva, mesmo após o ajuste para vários fatores de confusão. Os pesquisadores concluíram que há uma necessidade no futuro, para análise longitudinal em larga escala para esclarecer a causalidade.

o estudo, “Associação inversa entre o consumo de queijo e a diminuição da função cognitiva em idosos residentes na comunidade japonesa com base em um estudo transversalfoi de autoria de uma equipe de pesquisadores liderada por Hankyung Kim, do Centro de Pesquisa Gaon, na República da Coreia.