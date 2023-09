Os arqueólogos estão perdendo de vista esse fato por causa dos voos espaciais mais recentes da Virgin Galactic

Na semana passada, a Virgin Galactic completou outro voo, enviando três passageiros e um instrutor para o limite do espaço. Mas não havia passageiros vivos a bordo do VSS solidão O que deixou muita gente em alvoroço. em vez de, Nota de relatórios Arqueólogos de todo o mundo estão chateados porque um passageiro transportou fósseis humanos antigos para o espaço a bordo.

Técnica. entretenimento. Ciências. Sua caixa de entrada. Inscreva-se para receber as notícias mais interessantes sobre tecnologia e entretenimento. Ao me inscrever, eu concordo em termos de uso Eu conferi Aviso de privacidade.

Fósseis levados a bordo do VSS solidão Alguns incluídos Australopithecus sediba, que viveu há aproximadamente dois milhões de anos, segundo estimativas dos pesquisadores. A segunda escavação foi de Homo nalediÉ uma espécie humana antiga que viveu há 250 mil anos. Ambas as espécies foram descobertas perto de Joanesburgo, na África do Sul, por equipes lideradas por Lee Berger.

Na verdade, foi Berger quem obteve permissão da Agência Sul-Africana de Recursos do Património (SAHRA) para exportar fósseis que tinham sido levados para o espaço. Foram transportados a bordo por Tim Nash, um empresário sul-africano e um dos três passageiros a bordo solidão.

Ver vídeo Homo naledium dos dois tipos de fósseis humanos antigos que foram levados para o espaço.

O transporte destes antigos fósseis humanos para o espaço fez parte de uma elaborada campanha de propaganda para chamar a atenção para “a ciência, a exploração, as origens do homem e da África do Sul”. Berger perguntou macho. Apesar da exposição potencial que isso poderia ter causado, os arqueólogos dizem que a mudança colocou os restos mortais em perigo e pode ter levado à perda de uma das principais referências identificadas para a. SedibaO osso do ombro enviado ao espaço foi na verdade o primeiro a. Sediba O fóssil a ser descoberto e, portanto, uma referência que ajuda na identificação da espécie.

É claro que a história provavelmente teria sido muito diferente se a viagem não tivesse sido um sucesso, não apenas por causa da perda de vidas, mas por causa da potencial perda de história se a viagem não tivesse corrido bem. Felizmente, este não é o caso.

Esta também não é a primeira vez que vemos fósseis antigos transportados para o espaço. Anteriormente, fósseis de dinossauros eram ejetados da atmosfera terrestre. No entanto, os arqueólogos têm razão em ficar chateados. Se a viagem tivesse corrido mal, Bones poderia ter se perdido aqui para sempre. Uma pequena mas importante parte da história foi perdida com eles.