O eixo da Terra muda devido à água

Estamos constantemente a descobrir coisas novas sobre a Terra – tal como os cientistas descobriram recentemente que a água está a escorrer lentamente da superfície, e só agora as pessoas se apercebem de que existe um enorme oceano escondido por baixo da crosta terrestre.

Agora, os especialistas descobriram que o eixo da Terra parece estar se movendo por um motivo que ninguém esperava.

Basicamente, a inclinação da Terra muda com o tempo. Há alguns anos, os cientistas atribuíram isso ao aquecimento global e ao derretimento das calotas polares.

No entanto, os especialistas publicaram novas pesquisas sugerindo que a extração de águas subterrâneas também desempenha um papel maior do que se pensava anteriormente.

Os pólos da Terra podem mover-se à medida que as camadas de gelo derretem. No entanto, o esgotamento das águas subterrâneas causado pela irrigação também pode causar a mesma coisa.

iStock

Embora as coisas estejam a mover-se a um ritmo lento, com o Pólo Norte a mover-se gradualmente em direção ao Reino Unido, este fenómeno teoricamente tem o potencial de mudar as estações da Terra ao longo do tempo.

Mas o mais perturbador é o que foi publicado pelo novo estudo Cartas de Pesquisa Geofísica Sugere a forma como consumimos os recursos naturais da Terra – especialmente quando se trata de usar água salgada em terras secas.

Ki-Wyun Seo, da Universidade Nacional, co-liderou o estudo. “Na verdade, o pólo de rotação da Terra muda muito. Nosso estudo mostra que, entre as causas relacionadas ao clima, a redistribuição das águas subterrâneas tem, na verdade, o maior impacto na deriva do pólo de rotação”, disse ela em um comunicado.

Isto ocorre depois que os cientistas descobriram recentemente que a água está vazando lentamente da superfície. O líquido cai abaixo das placas tectônicas descendentes, antes de finalmente chegar ao núcleo após uma viagem de 2.900 km.

Embora o processo seja lento, ao longo de milhares de milhões de anos formou-se uma nova superfície entre o metal fundido no núcleo externo e o manto externo da Terra.

inscrição Para nosso boletim informativo semanal gratuito da Indy100

Como entrar Canal WhatsApp gratuito do indy100