O Dow salta 300 pontos para começar a semana, enquanto os investidores avaliam o próximo movimento da taxa do Fed

As ações subiram na segunda-feira, com os investidores ponderando uma possível desaceleração nos aumentos das taxas de juros do Federal Reserve e se preparando para uma semana repleta de ganhos.

O Dow Jones Industrial Average saltou 330 pontos, ou 1%, enquanto o Standard & Poor’s 500 subiu 1,5%. O Nasdaq Composite Index subiu 2,3%.

estoques de semicondutores Ações da Tesla e da Apple ganharam Esperando que a reabertura na China impulsione seus negócios. Ambos os grandes nomes da tecnologia enfrentaram recentemente paralisações temporárias e greves de produção, enquanto o país lidava com um aumento nos casos de Covid-19.

Os investidores estão começando a ponderar a possibilidade de que o Federal Reserve esteja se preparando para desacelerar o ritmo de alta das taxas de juros para combater a inflação após meses de aperto agressivo. Dados econômicos divulgados na semana passada mostraram um Preços baixos no atacado e no varejo. Isso e comentários de autoridades do banco central parecem indicar uma desaceleração.

As declarações feitas pelo governador do Federal Reserve, Christopher Waller, na sexta-feira, parecem favorecer um aumento de um quarto de ponto percentual nas taxas de juros na próxima reunião, aumentando as esperanças dos investidores de uma queda. uma Relatório do Wall Street Journal O domingo levantou a possibilidade de uma pausa na primavera para aumentar as taxas de juros – um sinal de que o Fed pode estar chegando ao fim de sua campanha de aumento de juros.

“Os touros estão correndo com impulso de curto prazo, a história de ‘aterrissagem suave’, e é difícil argumentar com a recente ação do preço”, escreveu Jonathan Krinsky, técnico-chefe de mercado da BTIG, em nota na segunda-feira. “Por outro lado, as tendências de longo prazo ainda são um pouco pessimistas, e sempre suspeitamos de uma ‘ruptura’ tão amplamente observada, especialmente depois de uma grande corrida.”

mercados Tem um preço de Quase 100% de chance de um aumento de 25 pontos base, de acordo com Dados do Grupo CMEo que traz a taxa de juros para a faixa-alvo de 4,5% -4,75%.

Relatórios de ganhos Pode manter o mercado no limite Esta semana, cerca de 40% do Dow deve divulgar seus últimos resultados financeiros e fornecer mais informações sobre como as empresas estão enfrentando a inflação e as taxas de juros. Alguns dos grandes nomes no convés incluem Microsoft, IBM, Tesla, Visa e Mastercard.