O cometa recém-descoberto Nishimura em breve se aproximará da Terra

O astrônomo do Observatório Lowell, Dr. Larry Wasserman, capturou uma imagem do cometa Nishimura usando o Telescópio Lowell Discovery (4,3 metros de diâmetro) na manhã de quarta-feira durante o crepúsculo.

O cometa recém-descoberto será ocasionalmente visível ao passar pela Terra na próxima semana. Mas descobri-lo exigirá algum conhecimento.

O fotógrafo espacial japonês Hideo Nishimura notou o cometa pela primeira vez no início de agosto, quando tirava fotos do céu noturno, de acordo com o site “espacial” americano. Céu Terrestre.

Desde então, o brilho do corpo celeste aumentou à medida que viaja pelo sistema solar interno em órbita ao redor do sol.

O cometa atingirá a distância mais próxima da Terra na terça-feira, quando atingirá uma distância de 78 milhões de milhas (125 milhões de quilômetros), o que significa que é provável que seja visto nos próximos cinco dias.

Ele chegará muito perto do Sol, passando a 21 milhões de milhas (cerca de 34 milhões de quilômetros) da estrela em 17 de setembro, de acordo com Alan Hale, co-descobridor do cometa Hale-Bopp e fundador e presidente do Earthrise Institute.

Nishimura completa um ciclo aproximadamente a cada 430 a 440 anos, “o que significa que a última vez que passou perto do Sol (e pode ter se aproximado da Terra) foi por volta de 1590, antes da invenção do telescópio”, diz o Dr. o diretor do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra da NASA no Laboratório de Propulsão a Jato em Pasadena, Califórnia, escreveu por e-mail. “Não sabemos se ficou brilhante o suficiente para ser visto a olho nu naquela época.”

Nenhum cometa foi registrado durante esse período e eles pareciam corresponder a Nishimura, disse Hale, mas precisavam ser muito brilhantes para serem vistos.

Chodas disse que o cometa mal é brilhante o suficiente para ser visível da Terra devido à distância e estará se movendo perto do horizonte, então os binóculos são a melhor maneira de vê-lo. O céu escuro, longe das luzes da cidade, proporciona uma vista ideal.

Céu e telescópio Ele compartilhou gráficos que poderiam ajudar os observadores do céu a localizar o cometa.

Se você está tentando distinguir um cometa de outros objetos no céu noturno, disse Dave Schleicher, astrônomo do Observatório Lowell, tenha em mente que a cauda de um cometa sempre apontará para longe do Sol porque a luz solar está constantemente afastando pequenas partículas de poeira. . no Arizona.

Schleicher disse que embora o cometa pareça verde nas imagens devido à presença de carbono diatômico, ele aparecerá quase incolor ou levemente rosado através de binóculos, à medida que a luz solar reflete nos grãos de poeira, que são menores que as partículas de talco.

Manuel Romano/NurPhoto/Getty Images O cometa Nishimura pode ser visto como um ponto verde fraco no céu sobre L’Aquila, Itália, em 7 de setembro.

Para quem mora no Hemisfério Norte, Chodas recomenda ter uma visão clara do horizonte leste e nordeste cerca de meia hora antes do anoitecer da manhã. você pode usar Hora e data Determine quando ocorre o crepúsculo matinal, também chamado de crepúsculo civil, em sua área.

Ele disse: “Todos os dias desta semana, o cometa se aproxima um pouco do Sol, a janela de tempo fica mais estreita e o cometa se aproxima do horizonte”. “Não será fácil ver este cometa, a menos que você já tenha observado cometas antes.”

Quanto mais próximo o cometa estiver do sol e do horizonte, mais difícil será vê-lo.

Na quarta-feira, o cometa passará entre a Terra e o Sol.

“Teoricamente, pode ser alcançável no céu noturno alguns dias depois disso, mas ainda estará muito próximo do sol no céu e será enterrado no crepúsculo brilhante”, disse Hill. “A menos que fique mais brilhante do que o esperado, provavelmente não será visível.”

Dada a proximidade do cometa Nishimura do Sol, é possível que o calor extremo possa destruí-lo.

“À medida que o gelo congelado aquece e se transforma em gases, o cometa pode romper-se”, disse Chodas. “Depende muito do tamanho do núcleo, que não sabemos, pois está rodeado por um ‘coma’, que é uma atmosfera de gás e poeira.”

Mas dado que o cometa já sobreviveu a pelo menos uma aproximação ao Sol, e provavelmente mais do que isso (embora a idade do cometa seja desconhecida), Hale e outros especialistas esperam que ele sobreviva.

“Se sobreviver à sua passagem próxima, passará para o outro lado do Sol, a partir da Terra, no início de outubro, e depois aparecerá no céu matinal do Hemisfério Sul em novembro”, disse Hale. “Pode permanecer visível durante muitos meses depois, embora seja provavelmente um objeto bastante ténue e continuará a desvanecer-se à medida que se afasta do Sol e da Terra.”

Depois disso, serão necessários mais de 400 anos até que o cometa passe perto da Terra novamente.

Se você perder a chance de ver o cometa Nishimura, vários cometas deverão aparecer no céu noturno nos próximos 16 meses, disse Hale.

O cometa Pons Brooks estará mais próximo do Sol em abril, disse ele, e deverá ser vagamente visível a olho nu no céu noturno por cerca de um mês ou mais antes disso. Em junho, o cometa Olbers chegará perto do Sol e poderá ser visto com binóculos. O cometa Tsuchinshan-Atlas, descoberto em janeiro, estará mais próximo do Sol no final de setembro de 2024 e oscilará perto da Terra em meados de outubro de 2024, tornando-se potencialmente muito brilhante.