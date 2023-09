Uma estrela parecida com o Sol “sendo repetidamente dilacerada e consumida por um buraco negro” foi descoberta por astrônomos

O buraco negro tem emitido emissões frequentes, segundo os astrônomos. (imagem representativa)

Os astrónomos fizeram a notável observação de uma estrela semelhante ao Sol a ser “repetidamente dilacerada e consumida” por um buraco negro localizado a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância. De acordo com um relatório publicado em VigiaEste evento extraordinário gerou explosões regulares de brilho que ocorrem em intervalos de aproximadamente a cada 25 dias, fenômeno que chamou a atenção de pesquisadores da Universidade de Leicester.

Normalmente, as explosões de buracos negros, conhecidas como eventos de perturbação das marés, ocorrem quando um buraco negro devora uma estrela. No entanto, neste caso, o buraco negro estava emitindo emissões repetidas, indicando que estava causando repetidamente a destruição parcial das estrelas que consumia, de acordo com Vigia um relatório. Eventos eruptivos repetidos levam a dois tipos distintos de erupções: algumas ocorrem a cada poucas horas e outras ocorrem anualmente. Os pesquisadores observam que a regularidade observada fica em algum lugar entre essas duas categorias.

As observações revelaram um padrão inesperado no comportamento da estrela. Em vez de desaparecer como esperado, a estrela, conhecida como Swift J0230, brilhará intensamente durante sete a 10 dias antes de se apagar repentinamente, repetindo este ciclo a cada 25 dias. A investigação, publicada na revista Nature Astronomy, preenche uma lacuna crítica na nossa compreensão de como os buracos negros perturbam as estrelas em órbita.

“Na maioria dos sistemas que vimos no passado, a estrela foi completamente destruída. Swift J0230 é uma adição interessante à categoria de estrelas com mau funcionamento parcial,” disse o Dr. Robert Isles Ferris, que completou recentemente o seu doutoramento em UCLA. Lester disse Vigia.

O principal autor do estudo, Dr. Phil Evans, da Escola de Física e Astronomia da Universidade de Leicester, disse: “Esta é a primeira vez que vimos uma estrela como o nosso Sol sendo repetidamente destruída e consumida por um buraco negro de baixa massa. “

Com base em modelos da explosão do Swift J0230, estima-se que a estrela tenha aproximadamente o mesmo tamanho do nosso Sol e siga uma órbita elíptica em torno do buraco negro de baixa massa no centro da sua galáxia. Os cálculos indicam que material equivalente à massa de três Terras foi retirado da atmosfera do Swift J0230 e aquecido à medida que mergulhava no buraco negro, gerando temperaturas intensas de cerca de 2.000.000 graus Celsius e emitindo uma enorme quantidade de raios-X. Esses raios X foram inicialmente detectados pelo Observatório Neil Gehrels Swift da NASA.

Os investigadores estimam que a massa do buraco negro varia entre 10.000 e 100.000 vezes a do Sol, o que o torna relativamente pequeno para um buraco negro supermassivo.